Der er brug for nytænkning her på rådhuset i Helsingør. Foto: Andreas Norrie

Borgerinddragelse med borgerne i centrum

Debat Helsingør - 26. maj 2017 kl. 10:27 Af Erik Stubtoft, Snekkersten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Med et par dages mellemrum har Johannes Hecht-Nielsen (V) og byrådskandidat Claus Christoffersen (S) givet deres positive tilslutning til, at borgerne skal inddrages mere i den offentlige debat om kommunens beslutninger. De kredser begge meget om de formelle regler for borgerinddragelse via kommunale udvalg benævnt paragraf 14 og 17, stk, 1.

CC foreslår borgergrupper om konkrete emner med udpegede borgere og politikere, som skal komme med oplæg til politisk beslutning. Det har JH-N allerede kommenteret på Facebook med, at hvem skal så pege på/vælge disse borgere. Der risikerer at gå partipolitik i den udvælgelse mener han - og jeg.

Hvad med at lade alle kommunens borgere deltage og så fortsat respektere det repræsentative demokrati, som også de to nævnte forholder sig positivt til. Ved at tage borgerne som udgangspunkt kan man få borgernes mange forslag, ideer, nye synsvinkler mv. tidligt i processen. Det vil give et bredt billede af, hvad borgerne ønsker sig. Som eksempel kan vi bruge et tema som »Kunst i det offentlige rum«. Det kunne f. eks. også være et tema som »Nyt boligområde«, »Legepladser« mv.

En model for borgerinddragelsen kan f.eks. se sådan ud: 1. Politikernes ansvar og opgave: Byrådet beslutter principielt at fremme »Kunst i det offentlige rum« og fastsætter en økonomisk ramme. Hermed er Byrådets opgave afsluttet i første omgang. 2. Borgerne (og ikke politikerne): Indbydes til debat om temaet i form af læserbreve, på de sociale medier, møder afholdt af foreninger mv. med spørgsmål som f. eks. hvorfor skal vi have kunst i byen? Er det borgernes, byens eller politikernes behov? Borgerne (og ikke politikerne) debatterer også, hvor kunsten skal være: Ved boligområder, veje og pladser, parkanlæg mv. Det kan også være i form af flytbare udstillinger. 3. Den videre proces og beslutning er Byrådets ansvar og opgave: En embedsmand opsamler borgernes debat, så politikerne har et katalog af ideer mv. som beslutningsgrundlag. Politikerne kan nu beslutte om beløbsrammen er nok eller for stor, hvem kunstneren skal være, hvor kunsten skal placeres mv.

Summasummarum: Borgerne inddrages, men politikerne beslutter. Borgermøder i den gængse form er afløst af borgerinddragelse. Det afgørende er, at borgerne i ordets bredeste forstand kan inddrages - og at der ikke tages noget ansvar eller »magt« fra politikerne. Om det skal hedde paragraf 17, stk. 1,2,3,4 eller 5 eller noget andet er lige meget. Måske er en sådan proces ikke forudsat i loven, men det kan det vel blive, hvis kommunen vil arbejde for det. Måske skal det ikke lovfæstes, men blot være en uformel måde at inddrage borgerne på. Jeg vil bare kalde det borgerinddragelse.

