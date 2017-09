Boligselskabet Nordkysten har ikke indraget beboerne i området ved Klosterstenen, mener læserbrevsskribenterne. Foto: Allan Nørregaard

Boligselskabet Nordkysten har et forklaringsproblem

Debat Helsingør - 05. september 2017 kl. 09:50 Af Karin Claudia Steinberg og Jørgen Bodilsen, byrådskandidater(EL) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Da forslaget om at bygge billige boliger første gang blev behandlet i byrådet, var det en helt klar opfattelse, at Nordkystens boligselskab havde været i dialog med beboerne, og at de havde sagt ´god for planerne. De betænkeligheder, Enhedslisten havde imod et så voldsomt indgreb i grønne områder, blev opveje af hensynet til at sikre billige boliger med beboernes tilsagn.

Ingen gik derfor ind og vurderede, hvilken betydning de grønne områder havde for beboerne. Det er børns fodboldbaner, et grønt område, der knytter to områder sammen - Smakkebo og Klosterstenen. I Borupgård 2 skal der bygges, hvor der er anlagt en legeplads. Bebyggelsen vil forandre karakter, da der vil blive cirka 30% små etværelses lejligheder, hvilke er en uheldig sammensætning af lejlighed størrelser.

Nordkystens boligselskab har svigtet beboerne ved ikke at have været i dialog med dem. Samtidig kan man høre historier om en beboerformand med lidt for mange kasketter på; formand for den anden afdeling af Borupgård og i Nordkystens boligforening, og fik placeret planen i den afdeling, han ikke selv bor i. Samtidig er der mange rygter om økonomisk vinding, såfremt planen gennemføres. Boligselskabet må afkræfte disse rygter, såfremt de ikke er rigtige.

Nordkystens boligselskabs opgave er at varetage beboernes interesser. Her må de erkende, at de har svigtet. Boligselskabet og kommunen bør finde andre arealer at bygge på. Men måske er der også en anden dagsorden, at Helsingør Kommune vil tiltrække velstillede familier og lave "pæne" bebyggelser, bl.a. i Kelleris. Forslaget om at bygge 25 procent almene boliger her blev stemt ned af de borgerlige med Dansk Folkeparti sædvanlige støtte. Her var der en oplagt mulighed for at bygge 25 procent almene boliger, og få en hensigtsmæssig blandet bebyggelse.

Måske det vil være lettere for beboerne at få valgt en ny bestyrelse i Nordkysten der lytter til beboerne end at rokke politikerne.