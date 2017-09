Foto: Lars Skov

Bør trække sig fra Fonden Hornbæk Havn

Debat Helsingør - 15. september 2017 kl. 20:13 Af Rambo Thorngaard, L.I Brandes Alle, Frederiksberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

I weekendens udgave af Helsingør Dagblad stormer det med injurier og postulater mod formanden for Fonden Hornbæk Havn, hr. Jørgen Haagen Nielsen. Lad mig gøre det helt klart; Den sag runger hult og har intet relevant indhold, der bør betyde afgang af formanden eller næstformanden. Det ligger helt fast.

Hr. Ole Jacobsen ( bestyrelsesmedlem i Fonden Hornbæk Havn), driver et cvr-registreret selskab, med speciale i fangst og salg af fisk. Fangsten sker i Øresund og sydlige Kattegat, for derefter at blive solgt direkte fra båden, eller i hans redskabsskur på Hornbæk Havn.

At fange fisk og sælge dem på Gilleleje Fiskeauktion, til at tjene af dagen og vejen, er der for så vidt ingen problemer i, men problemet opstår, når hr. Ole Jacobsen systematisk driver en uautoriseret fiskeforretning på Hornbæk Havn, klods op af Fiskehuset Hornbæk, og samtidig sidder i bestyrelsen for Fonden Hornbæk Havn. Værdisættet for bestyrelsens arbejde i Fonden Hornbæk Havn, bør bl.a være, at fremme udviklingen for de erhvervslejere der har flotte og dyre lokaler, til salg af tøj, kolonial, fast food, is og ikke mindst friskfanget fisk.

Når hr. Ole Jacobsen, dels skal tjene denne forretningsudvikling, men også tænke på sin egen uautoriserede fiskeforretning, så er der uden tvivl en interessekonflikt - det kan på ingen måder gradbøjes. Derfor ser jeg det som en ubetinget nødvendighed, at hr. Ole Jacobsen trækker sig fra sin post i Fonden Hornbæk Havn, fordi han med den ene hånd ønsker Fiskehuset Hornbæk slettet fra matrikelkortet, og med den anden hånd, ønsker fremgang i hans egen uautoriserede fiskeforretning. At en lokal fritidsfisker sælger et par fisk til en forbipasserende på molen, tror jeg hverken Fonden Hornbæk Havn eller Fiskehuset Hornbæk tager særlig tungt. Det er en del af charmen ved Hornbæk Havn. Problemet ligger i, at systematisk salg og promovering af fisk, fx fra et bestyrelsesmedlem i Fonden Hornbæk Havn, på alle måder overskrider enhver form for respekt, for de erhvervsdrivende på havnen, som lever af madproducerende varer i form af fisk, og som tilmed har klækkelige omkostningstunge byrder til løn, forbrug, husleje osv. Kort sagt, bør der ikke være bestyrelsesmedlemmer i Fonden Hornbæk Havn, der modarbejder erhvervslejerne, for at fremme egne interesser, men det er jo netop det, som hr. Ole Jacobsen praktiserer i sin uautoriserede fiskeforretning. Debatten med det berømte firma UBER, og deres manglende organisering, kan sagtens ligestilles med fiskedebatten på Hornbæk Havn. Fiskehuset Hornbæk er organiseret - det er hr. Ole Jacobsen på ingen måder.

Jeg håber derfor, at Fonden Hornbæk, med øjeblikkelig virkning, vil sørge for afvikling af den uautoriserede fiskeforretning på Hornbæk Havn, som hr. Ole Jacobsen driver fra sit redskabsskur og båd. Jeg mener ikke, der skal være nogen forstyrrende eller nærtbeslægtede forretninger, som kan genere salget for de etablerede på Hornbæk Havn fx ved systematisk at ødelægge og genere salget for erhvervslejerne.

Hr. Ole Jacobsen er naturligvis velkommen til at åbne en fiskebutik i et ledigt butikslokale i Hornbæk Centrum, eller på egen bopæl, men på Hornbæk Havn, må Fiskehuset Hornbæk have eksklusivitet på dette forretningsområde.

