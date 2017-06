Hvorfor skal skatteborgerne betale FC Helsingørs succes, spørger læseren. Foto: Rudi Dalsgaard

Bidrager de ansatte i FC Helsingør til velfærd og omsorg i Helsingør Kommune ?

Debat Helsingør - 12. juni 2017 kl. 08:08 Af Rolf Vallebo Thorngaard, Sommervej, Hornbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Torsdag den 1. juni sendte jeg en høflig mail til administrationen i FC Helsingør med følgende spørgsmål; " Kan I oplyse, hvor mange spillere, ledere og trænere i førsteholdstruppen FC Helsingør, der har bopæl i Helsingør Kommune ?

Ganske kort tid efter, modtog jeg svar på mit spørgsmål fra hr. Kurt Bannerhoff ( Stadionansvarlig FCH ), som vel nærmest henleder tankerne på et lukket styre á la det tidligere DDR. Svaret var et arrogant NEJ !

Hvis FC Helsingør består af spillere, ledere og trænere, som har fast bopæl uden for kommuneskiltet, så bidrager de på ingen måde til at vedligeholde pengekassen i Helsingør Kommune fx ved at betale ejendomsskatter.

Der må ikke være nogen tvivl om, at ansatte i FC Helsingør, som minimum må have fast bopæl i Helsingør Kommune, ellers er der på ingen måder sammenhæng imellem de økonomiske summer, klubben tilføres fra skatteborgernes side herunder årligt sponsorat i millionklassen, luksus-fodbold-lejr i Tyrkiet, muligt nyt stadion og senest også 70.000,- kr., fordi klubkassen i FC Helsingør er underfinansieret.

Siden etableringen af FC Helsingør, har klubben set Helsingør Kommune, som en oplagt malkeko, hvor pengekassen tilsyneladende er bundløs. Man kan, på må og få, tage for sig af retterne ved de riges bord, og endda slippe af sted med det, hvis blot man stryger besætningen i Byrådet med hårene. Det er beskidt og uværdigt.

Hvad bidrager FC Helsingør med af økonomiske midler til et nyt stadion ? De famøse 70.000,- kr., som FC Helsingør fik af os skatteborgere til at betale lysanlæg med, bevidner absolut ikke om en kapitalstærk klub. Tværtimod.

Har Helsingør Kommune set en regning omhandlende de 70.000,- kr., eller har FC Helsingør blot lagt pengene i klubkassen til årets julefrokost, hvor nogen måske vil være "grønlænderstive" ? Omkring et potentielt nyt stadion, så bør det sættes i bero. Det er der flere årsager til. Et nyt stadion med krav til fodbold i første division eller superligaen koster iflg. flere udsagn 57 millioner kroner. Beløbsstørrelsen er ikke det kritisable. Det kritisable består bl.a i, at Helsingør Kommune på ingen måde har ry for at regne rigtigt. Vi kan risikere et stadion der står halvfærdigt, fordi Helsingør Kommune har lavet en regnefejl. Et halvfærdigt stadion kan ingen bruge, og derfor, må der tilføres kapital, som naturligt nok, vil gå ud over andre grene i Helsingør Kommune fx velfærd og omsorg.

Divisionsforeningen, som håndterer administrationen af Superligaen, har været åbne over for en dispensation af det nuværende stadion på Ndr. Strandvej, så FC Helsingør kan spille deres kommende hjemmekampe på det nostalgiske stadion. Det er et godt tilbud, til en økonomisk trængt fodboldklub som FC Helsingør, og en håndsrækning til skatteborgerne i Helsingør Kommune, der nu kan ånde lettet op, og forhåbentlig få de afsatte 57 millioner kroner til et nyt stadion, til at tjene andre og bedre formål.

Åben favnen, Helsingør Byråd. Tag i mod det tilbud, som Divisionsforeningen er kommet med, og skrinlæg ideoplægget med et nyt stadion på Gl. Hellebækvej.

Der er snart kommunalvalg i Helsingør Kommune...