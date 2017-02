Besparelser og skoleunderskud

Imidlertid anser Helsingør Kommune det for vigtigt at sende skoleledere, ledere på dagtilbudsområdet, udvalgsmedlemmer, og medlemmer af den kommunale administration og byråd - 40 deltagere! - til møde i Aalborg til KL's årlige Børn & Unge Topmøde. Pris 200.000 kr.+ forplejning, transport, diæter og overnatning. Ikke småpenge.

Men altså, hvis jeg forstår Børne- og Uddannelsesudvalgsformand i Helsingør Kommune Christian Holm Donatzky rigtigt, så er det vigtigt, at de ansatte, altså lederne forstås, »taler samme sprog« og er med på den nyeste viden. Derfor sendes skole- og dagtilbudsledere + kommunale embedsmænd, udvalgsfolk og byrødder til KL-mødet. Og som nævnt er det dyrt, mens der mangler "klejner i kassen". Med andre ord: fyrede ansatte, og dermed skoleeleverne, betaler for, at ledere og kommunale topfolk tager til KL-møde, et møde, som andre kommuner vurderer som unødvendigt.

Måske er trangen til KL-mødet også en helt anden - fest og farver på de ansattes og skolevæsnets og dermed elevernes bekostning, for der er ikke megen videreuddannelse i det møde - om overhovedet noget. For hvad foregår der egentlig i Aalborg for de mange, mange tusinde kroner? Joh, små to tusinde kommunale forvaltningsfolk, skoleledere, mellemledere, politikere, konsulenter, professionshøjskolefolk, DPU-folk mv. bruger to dage på at komme hinanden ved, høre 5 - 8 oplæg (halvdelen fra politikere), bese hinandens reklameudstillinger og spise en god middag med efterfølgende svingom.