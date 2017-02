Parkeringspladser på hjørnet af Gefionsbakken/Mørdrupvej, mener byforeningen.

At sikre parkeringspladser er rettidig omhu

Debat Helsingør - 28. februar 2017 kl. 10:03 Af Kjeld Damgaard, formand, Espergærde Byforening Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Espergærde: Det har i debatten om Espergærde gamle centrums fremtid været fremhævet, at der jo ikke holder biler på Teknisk Forvaltnings gamle parkeringsplads. Det skulle så være et argument for, at der slet ikke er behov for at etablere P-pladser i området. Det er imidlertid en total misforståelse og utroligt kortsigtet at tænke sådan. Og det er der mange gode grunde til:

Læs også: Byforening fik startet en flot debat om byudvikling i Espergærde

1. For det første arbejder der jo ikke nogen i Teknisk Forvaltnings gamle bygninger for tiden. Og når de står tomme er der jo ikke brug for p-pladser i samme omfang som før.

2. Den dag, der flytter 35 familier ind, så er de cirka 50 P-pladser reserveret for beboerne. Det vil sige, at der sandsynligvis bliver sat bom op, så det kun er beboere, der kan parkere på det begrænsede antal parkeringspladser

3. Det betyder, at gæster og nogle familier med to biler bliver henvist til at finde anden parkeringsplads.

4. De, der hidtil har benyttet TF-pladsen i højsæsonen skal fremover finde andre steder at parkere.

5. En yderligere årsag til, at man ikke ser ret mange biler for tiden er, at pladsen ikke er skiltet, d.v.s. at udenbys bilister ikke kender til dens eksistens.

6. Lige præcis denne årstid er jo lavsæson for al udendørs liv - og dermed også lavsæson for de forretninger og restauranter, der ligger i centrum. Men det ser vi jo også andre steder: I Hornbæk ligger Stejlepladsen også hen uden ret mange biler i 7-8 måneder om året.

7. Den nuværende TF P-plads ligger i den forkerte ende af området. Derfor har vi i Byforeningen foreslået at flytte den hen på hjørnet af Gefionsbakken. Dér ligger den centralt for forretninger, restauranter, strand, havn, kirke, foreningshuse o.s.v. Tilmed kan man med en placering dér gøre det ulovligt at parkere i alt fald i den ene side af Gefionsbakken. Og måske endda tilmed give lidt ekstra plads på selve Havnetorvet.

8. En udvikling og modernisering af Havnetorvet vil give yderligere behov for parkeringspladser hvis man gerne vil have turister og andre til at aflægge besøg i området.9. Alle taler om at der skal ske en udvikling i området. Alle fremtidige byggegrunde er små (bliver endda mindre ved fortætning) og har ikke plads til flere parkeringspladser. Og hvis der skal flere forretninger, caféer og boliger - så vokser behovet helt klart.

10. Det er netop kommet frem, at politikerne også vil bygge på et areal op til Kelleris Hegn. Hvis der på det areal placeres 300 boliger vil vi opleve et endnu større pres på det gamle bycentrum i Espergærde.

Det er med andre ord klart, at man ikke må planlægge i det gamle Espergærde for at opnå en kortsigtet gevinst på 8-12 boliger. Lav en samlet planlægning af hele området og vent med at bebygge Teknisk Forvaltning til man har en samlet plan for områdets fremtid.

