Affaldet er vores fælles ansvar

Debat Helsingør - 28. august 2017 kl. 19:58 Af Bente Borg Donkin, byrådsmedlem SF Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mette Mathisen gik i uge 32 foran med et godt eksempel, og opfordrede os alle til at samle skrald op fra gader og stræder - bare ét stykke affald om dagen vil gøre en stor forskel. Og tak for det gode initiativ. På mine daglige gå- og cykelture rundt i kommunen, kan jeg ved selvsyn konstatere, at affaldet i gaderne desværre er allestedsnærværende og synes at tage til i omfang år for år.

Problemet er selvfølgelig at skraldet slet ikke burde være kommet der i første omgang. Jeg ser to mulige forklaringer:

- forbruget af fastfood, drikkevarer mv. som indtages i det offentlige rum synes at stige støt og der kommer som følge heraf mere og mere emballage (plastflasker, dåser, pizzabakker, burger-æsker, plastposer, ispapir...)

- antallet af skraldespande i bybilledet er faldet. Det gælder i særdeleshed når man bevæger sig lidt væk fra centrum. Nogle kommuner har ganske vist gjort den paradoksale iagttagelse, at jo færre skraldespande der er, desto mindre affald bliver der smidt på gaden. Men mon ikke snarere sandheden er, at jo færre tømninger der er, jo mere hober affaldet sig op, og til sidst kan det ikke være der hvor det skal, og så ender det naturligvis på jorden.

I 2018 har vi i byrådet igangsat en øget indsats overfor indsamling og sortering af affald. Det hilser vi velkomment i SF og har efterspurgt dette i lang tid. Affaldssorteringen, og den nye genbrugsplads som er under opbygning ved Forsyning Helsingørs nye domicil på Kongevejen, vil øge tilgængeligheden for at nemt og bekvemt at kunne komme af med sit affald.

Genbrug af særligt plastaffald er både en god forretning og skånsomt for vores natur. Men for at det kan genbruges skal det indsamles.

Europa-Parlamentet har vedtaget et direktiv i 2016 der forpligter alle medlemslandene inden 2025 at nå ned på et forbrug per indbygger på 40 plastikposer om året.

På Møn går de lokale handlende aktivt ind i kampen for at mindske plastaffald. Der er i øens butikker foreløbig udleveret 25.000 majs poser der skal erstatte brugen af plastikposer, når der handles.

Jeg vil i byrådet foreslå at vi i Helsingør kopierer idéen og at Handelstandsforeningen i samarbejde med Byrådet igangsætter en plan for dette.

Jeg vil desuden opfordre byens butikker til at tilbyde opsamling af emballage, som ikke er nødvendig efter købet.

Og jeg vil opfordre alle mine medborgere til at starte sorteringen hjemme i husstanden allerede nu; vent ikke kun på offentlige initiativer. Vi kommer ikke udenom det personlige ansvar det enkelte menneske har.

Mette Mathisens gode initiativ fortjener al mulig støtte så længe det flyder med affald i kommunens gader, veje og parker, men forhåbentlig vil det en dag være overflødigt. Smid skraldet i affaldsspanden og få det genbrugt. Dine børnebørn vil elske dig for det.