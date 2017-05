Det nye stadion bliver med kunstgræs, det kan være problematisk set fra et miljøsynspunkt. Foto: Illustration: NOVA 5 | ELKIÆR + EBBESKOV ARKITEKTER

Åbent svar fra Bente Borg Donkin og SF til Kirsten Rønne

Debat Helsingør - 10. maj 2017 kl. 10:42 Af Bente Borg Donkin, byrådsmedlem SF Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tak for dit læserindlæg af 21.04, hvor du deler din bekymring for de miljømæssige konsekvenser det har, at vælge kunstgræs fremfor naturgræs til Helsingør nye Stadion.

Indledningsvis vil jeg slå fast, at SF er optaget af at Helsingør ny Stadion på sigt udvikles til en Idrætspark, med faciliteter for mange forskellige idrætsgrene og idrætsaktiviteter. Seneste nyt er, at forholdene for Amerikansk fodbold er opfyldt. SF glæder sig over den store interesse og opbakning der er til fodbold i vores kommune ( ca 3700 spillere af begge køn er medlem af de forskellige fodboldklubber). Men andre (alle) idrætsgrene skal også tilgodeses og tilbydes så gode fysiske rammer og faciliteter som muligt. Det nye stadion har fået bred politisk opbakning, hvilket er betryggende, da beslutningen er er alt for alvorlig til kun at overlade til fodboldglade politikere.

Du har fuldstændig ret i at anlæg af kunstgræs er en belastning for miljøet. Selv når det gøres med baggrund i nyeste viden på området. Plastik er plastik og skal behandles med omtanke. Derfor har det været væsentligt for SF, at der indhentes specialviden og erfaringer fra Norge, som er længere fremme vidensmæssigt og erfaringsmæssigt med anlæg og vedligeholdelse af kunstgræsbaner. Der har bl.a. været forsøg med brug af kokospartikler i stedet for plastikgranulat. Men på nuværende tidspunkt har dette ikke udkonkurreret plastik. Formen på granulatet har en betydning for hvor stort spild og behov for opfyldning af nyt. Der skal ligeledes tages hensyn til afvanding af banerne og rensning af spildevand.

Miljøpåvirkningerne skal naturligvis ses i forhold til muligt anlæg af græs. Det lyder besnærende at benytte naturligt græs, men der jo også miljøpåvirkninger ved regelmæssig pleje, ukrudtsforbyggelse og vedligeholdelse af en græsbane der skal kunne holde til det hårde slid det er, at der spilles fodboldkampe det meste af året.

SF vil sammen med de andre aftale partier holde fokus på, at de miljømæssige hensyn er i højsædet gennem anlægsfasen. Der skal sikres at den nyeste miljøviden og erfaring bliver brugt. På samme måde skal vi være opmærksomme på lys-, støj- og trafikale udfordringer, hvor der ligeledes skal findes fornuftige løsninger, før anlægsprocessen er færdig.

Men om man kan lide det eller ej, så opfylder kunstgræs et stort ønske om mulighed for benyttelse af banerne gennem alle årstider. Dette har også en sundhedsmæssig værdi.

