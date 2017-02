Kan man stole på, hvad borgmesteren sagde på dette pressemøde, spørger læseren. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: 30 til 40 millioner: Hvor kommer tallene fra? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

30 til 40 millioner: Hvor kommer tallene fra?

Debat Helsingør - 21. februar 2017 kl. 16:31 Af Jørgen Bodilsen, medlem af Enhedslisten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

30 til 40 millioner.

Det var det tal borgmester Bendikte Kiær oplyste på et pressemøde, hvor Nyt Stadion blev præsenteret, at det ville have koste at renovere stadion på Nordre Strandvej, hvis det skulle leve op til DBU's krav til 1. division kampe. Men hvor kommer det tal fra? Prisen for en renovering er aldrig regnet ud.

Da Årstidernes Arkitekter skulle udarbejde forslag til de forskellige evt. placeringer til et nyt stadion, blev renovering af Nordre Strandvej taget ud. For som Jens Bertram, formand for idræts udvalget, udtalte til en lokalavis, "et enigt idrætsudvalg besluttede at fremtiden stadion ikke skulle ligge på Nordre Strandvej", så derfor blev prisen for renovering aldrig regnet ud.

Af en eller anden uforståelig grund regner man så ud, hvad et helt nyt stadion på Nordre Strandvej ville koste, et projekt, der gik langt videre end DBU's krav. Vi var nogle, der tog det projekt, trak det fra, der ikke var DBU krav, og fik et tal på omkring 20 millioner. Men de 40 til 50 millioner bliver gentaget som det er sandhed.

Nu siger man at hele projektet med nyt stadion på Gl. Hellebækvej kan gennemføres for 57 millioner. Misforholdet mellem de to tal 40 til 50 millioner for en renovering og 57 for et kæmpe projekt, er så stort at begge tal ikke kan være rigtige!

På Nordre Strandvej ville der være nogle problemer med lysmasterne, da en eller to ville stå i indsigtslinjen fra skrænten til Kronborg, hvilket der kunne findes en løsning på med teleskop master, som man har på Farum Stadion. DBU kræver lysstyrken 500 LUX; det ville nok kræve 4 stk. 25 meter høje master. På Pressemødet fortalte borgmesteren, at det ville betyde at trafikken på Nordre Strandvej skulle standses, når de var tændt. Hornbæk banen skulle indstilles!!

Nu har man lavet et projekt på Gl. Hellebækvej med fire 45 meter høje master, der skal levere en lysstyrke på 1500 lux, her skriver man, at det vurderes, at det ikke vil give væsentlige gener. Ja det kan vel ikke være den samme person, der har lavet begge vurderinger, passer den på Nordre Strandvej så må problemerne på Gl. Hellebækvej blive endnu større med større lysstyrke.

relaterede artikler

Der skal være tid til spørgsmål om det nye stadion 14. februar 2017 kl. 13:51

Se tegningerne: Sådan skal 57 millioner dyrt stadion se ud 07. februar 2017 kl. 13:26