21 spørgsmål til borgmesteren

Jeg har læst dit svar til mit indlæg i Frederiksborg Amts Avis d. 2/2 og må konstatere, at dette netop er årsagen til, at borgere tager mere og mere afstand fra politikerne. Borgmesteren prøver på ingen måde at svare på de konkrete problemstillinger som påpeges i mit indlæg, så som parkering, skolebørn, ældre, trafiksikkerhed, arkitektur og ikke mindst en lokal plan. Der kryber Borgmesteren udenom, hvilket i den grad er tankevækkende!

Rygterne siger, at nogle konservative politikere påtænker, at lave en parkeringsplads ved Espergærde Rensningsanlæg - er det korrekt?

I sit svar d. 2/2 benytter Borgmesteren lejligheden til at belyse vores egen nabo sag med Teknisk Forvaltning (også selvom vi ikke har nævnt denne med et ord da vi ikke har ønsket at udstille nogle personer). Skuffende ageren fra en Borgmester, når indlægget der er skrevet, har taget udgangspunkt i en manglende Lokalplan. Nuvel, når nu Borgmesteren agere på en sådan måde burde hun nok have sat sig lidt grundigere ind i sagsgangen. Skal denne sag fremhæves måtte vi i sidste ende selv være opsøgende, da 7 forskellige personer fra Teknisk Forvaltning var involveret i sagen og gav os modstriende svar - skriftligt og mundtligt. Tankevækkende ikke? Har Borgmesteren sat sig ind i denne sagsgang og kunne det tænkes, at der var plads til at lave overordnet forbedringer som fremhævet i mit indlæg?