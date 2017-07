En svømmehal bag biblioteket i Nivå Center. Skribenten mener ikke det er en fornuftig brug af skatteborgernes penge. Foto: Lars_Skov

Send til din ven. X Artiklen: Nice to have - need to have Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nice to have - need to have

Debat Fredensborg - 05. juli 2017 kl. 14:13 Af Grethe Troensegaard, Frederikkevej, Humlebæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Da vi i Humlebæk og Fredensborg vågnede op efter "bryllupsnatten" (læs: sammenlægningen), opdagede vi, at "medgiften" bl.a. var en skøjtebane. Det var lykkedes Per Frost Henriksen på det sidste byrådsmøde i Karlebo kommune at opnå flertal til, at der indkøbtes en mobil skøjtebane til ca. 2 mio kr., til opstilling på skift i de fire bysamfund.

Læs også: Nu skal der investeres i den sydlige del af kommunen

Den 16. december 2011 kunne man i Frederiksborg Amts Avis læse: "Kommune tabte 2,3 millioner på skøjtebane". Per Frost Henriksen udtalte i denne forbindelse: "Som tiden har udviklet sig, var der ingen grund til at beholde den, men jeg havde da håbet, at vi havde fået mere end 75.000 kroner for den." Ingen kommentarer til det store tab, ej heller til, at hver skøjtetur havde kostet kommunen 185 kroner, og heller ikke til, at de øvrige bysamfund aldrig så skyggen af skøjtebanen.

Hvor mange medlemmer af en skøjteforening, der havde held til at overbevise Per Frost Henriksen om, at Fredensborg Kommune "needed to have" en skøjtebane, ved vi ikke, men vi ved, at medlemmer af Nivå Svømmeforening mener, at de på vegne af mere end 40.000 borgere "need to have" en svømmehal. Det er nok relevant at nævne, at de nordsjællandske kommuner i stort tal har været med til at betale svømme- og idrætshaller i det jyske, via udligningsordningen.

I Frederiksborg Amts Avis skriver næstformanden i Nivå Svømmeforening: "Nu skal der investeres i den sydlige del af kommunen". Der må vist være tale om et hukommelsessvigt. Så vidt jeg har læst i aviserne, er der fuld gang i udvidelsen af Byens Hus i Kokkedal - og også projektet i lergravene er sat i spil. Og så må vi ikke glemme det famøse flop med skøjtebanen til 2 mio kr., der jo også vedrører den sydlige del.

At føre et debet-/kreditregnskab over, hvem der får mest/yder mest, er efter min mening direkte udemokratisk. Vi er én kommune, og byrådsmedlemmerne er - formentlig - valgt ud fra deres overbevisning og ikke ud fra, hvor de på et givet tidspunkt bor/har boet i kommunen, hvem de er gift med og hvilke familiemæssige relationer de i øvrigt har.

Hvis der er flertal i det nye byråd for en svømmehal, så får I nok en svømmehal - hvis vi altså har råd. Erindringen om skøjtebanen vil imidlertid stå tilbage som et dyrt bekendtskab, men nok også som et projekt, som de involverede sikkert helst vil glemme.

Min anledning til denne debat var som omtalt diskussioner på Facebook, som jeg i øvrigt ikke dyrker. Jeg har mange interesser, og Facebook er ikke én af dem.

Debatten er hermed afsluttet fra min side.