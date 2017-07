Henriette Brun Lillholm og Jesper Hartington, formand og bestyrelsesmedlem i Nivå Svømmeforening, fortæller at svømmehallen også skal rumme en hyggelig café, hvor tanken er, at der både kan afholdes kokkeskole for børn, streetkitchen og andre temaaftener.

Har vi råd til at være en kommune uden en svømmehal?

Debat Fredensborg - 05. juli 2017 kl. 14:22 Af Jesper Hartington, formand Nivå Svømmeklub, Sølyst Parken Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For femten år siden flyttede min kone og jeg til Nivå. Med årene fik vi to børn, der skulle i først daginstitution og senere i skole og deltage i fritidsaktiviteter: Fodboldtræning på Karsen mellem Nivå og Kokkedal, tenniscamps i såvel Humlebæk som Fredensborg og vandreture med spejderne gennem skove og det åbne landskab. Vi har også gjort flittigt brug af de kulturtilbud, som findes i Fredensborg Kommune - fra Louisiana, over Nivaagaards Malerisamling, udflugter til Fredensborg slot og til besøg i Børnenes Eventyrfabrik i Kokkedal.

Og så har vi nydt at komme på de havne og strande, der er i kommunen. Det er dog altid sket med den kedelige eftertanke, at Fredensborg Kommune er en af de meget få kommuner i landet, der ikke har en kommunal svømmehal, og at skolebørnene ikke har modtaget den obligatoriske svømmeundervisning, som Undervisningsministeriets retningslinjer foreskriver. Som tidligere kystlivredder ved jeg, hvor vigtigt det er at kunne svømme, når man begiver sig ud på en havn eller en strand - svømning er den eneste sportsgren man kan dø af ikke at mestre.

I mangel på skolesvømning og en svømmehal, har min kone og jeg i nu tolv år kørt vores børn til svømmeundervisning i Helsingør Svømmehal, hvor vi i samme moment har klaret det ugentlige storindkøb i Prøvestencentret. Jeg vil ikke påstå, at manglen på en svømmehal i Fredensborg Kommune har være årsagen til Nivå Centerets deroute - en af de andre sorte pletter på kommunens samvittighed. Men jeg er sikker på, at etableringen af en svømmehal i forbindelse med biblioteket vil være med til at drive en hårdt tiltrængt opblomstring af handelen og livet i Nivå Center.

Svømmehaller koster mange penge. Men selv hvis vi vælger en svømmehal med både motions-/træningsbassin, børnebassin og varmtvandsbassin, kan opførelsen og driften heraf gøres for, hvad der svarer til en årlig omkostning på under en halv procent af det samlede kommunale driftsbudget. Så ja, det er en stor beslutning, men også en overkommelig beslutning at føre ud i livet, hvis viljen er til det.

Husk! Hvis det går ned ad bakke for et område af kommunen, så er der kun ét sted at sende regningen hen - til de dele af kommunen, som klarer sig bedst. Det er således ikke penge ud af vinduet (eller byen, eller din pengepung) at der bliver investeret i udvikling andre steder end i dit eget nabolag - det kommer også dig til gode.