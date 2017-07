Byrådskandidat Stig Langvad. Foto: Allan Nørregaard

Den kloge kommune

Debat Fredensborg - 05. juli 2017 kl. 14:18 Af Stig Langvad, byrådskandidat S, Brinken, Kokkedal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdernes Landsbank i forsommeren 2017 har lavet en beregning, der viser, at det er meget dyrere at bosætte sig i Fredensborg kommune, særligt set i forhold til kommunerne uden for hovedstaden. Det er ikke et unikt problem for Fredensborg kommune, men er desværre et vilkår for hele hovedstadsregionen.

Det er et problem for kommunen og virksomhederne, og ikke mindst for den kommunale mangfoldighed. Der er befolkningsgrupper, der har vanskeligt ved at få råd til at bosætte sig i kommunen. Det betyder, at kommunen går glip af potentiale tilflyttere, der kan være med til at gøre kommunen bedre og stærkere.

Det er, desværre, vanskeligt her og nu at gøre noget ved priserne udvikling, særligt når det gælder ejerboliger. Politikerne skal forsøge at finde løsninger på hvordan konsekvenserne ved de stigende priser kan afhjælpes til at skabe økonomisk overkommelige boligområder med forskellige former for byggerier og ejerformer.

Der er nogle vilkår, som kommunen umiddelbart kan gøre noget ved, der kan være med til at holde de samlede udgifter for familierne nede, så det bliver muligt at efterspørge en bolig i Fredensborg kommune. Det kan fx gøres ved at sikre en god kollektiv transport til og fra stationerne ved Kystbanen, sikre gode og billige daginstitutioner, gode muligheder for indkøb, sport og fritidsliv ligesom den kulturelle oplevelse kan styrkes og formidles. Det er også muligt at beslutte nogle rammer for udviklingen af den kommunale bosætning og byggeform, der forøger antallet af direkte anvendelige og logisk placerede boliger - egnede for alle gennem hele livet og tæt ved kollektive transport og indkøb. Det kan ske uden at begrænse kreativiteten hos den enkelte bygherre.

Med den rette politik vil det være muligt at skabe nogle rammer, der vil gøre det bedre og billigere at bosætte sig i Fredensborg kommune, samtidig med at oplevelsen af at være bosiddende i kommunen bliver større - til gavn for nuværende som kommende familier, pendlerne og det lokale erhvervsliv.

Det er muligt at skabe en forskel for alle til det lokale fællesskab i Fredensborg kommune.