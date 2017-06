Vi vil beholde Græstedgård

Budgetarbejdet for 2018 er sat i gang med forslag til forskellige oplæg til besparelser. På vanlig vis er der fra administrationen side stillet flere forslag op, som vi politikere skal tage stilling til. Byrådet tager, efter sommerferien, for alvor fat i prioriteringen af forslagene. Herunder et notat om evt. lukning af Græstedgård.

I en tid, hvor der skal prioriteres, og hvor der er behov for også at sikre, at vores bygninger og andre faciliteter bliver vedligeholdt, har vi også på kulturområdet en vanskelig opgave og nogle svære valg. Vi bliver nogle gang nødt til at se på, om vi kan gøre tingene anderledes, finde nye veje at gå. Vi er bl.a. fra regeringen side underlagt vilkår, som tvinger os til hele tiden at arbejde med omlægninger og nedskæringer.