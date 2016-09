Lone Hansen og Venstre er klar til budgetforhandlingerne.

Venstre: hurtigere balance i økonomien

Venstre: hurtigere balance i økonomien

Af Lone Hansen (V) gruppeformand

Venstre foreslår, at ambitionen fra det senest vedtagne budget fastholdes, så der er balance i kommunens økonomi i 2019. Det betyder, at der skal netto spares 1,3 procent årligt i de kommende tre år svarende til 18 millioner om året.

Venstre mener, at det nuværende byråd skal tage ansvar for kommunens økonomi og sikre, at der hurtigere skabes balance mellem indtægter og udgifter. Borgmesteren lægger desværre i stedet op til at trække besparelserne ud, hvilket blot betyder flere år med besparelser og endnu længere tid, inden vi kan bruge ressourcerne til at udvikle kommunen.

I forhandlingerne om budgettet vil Venstre prioritere mere jobfokuseret integration af flygtninge, etablering af et frivillighedsråd samt en ordning med spisevenner for enlige ældre. Derudover skal serviceniveauet på kerneområderne som dagtilbud, skoler, ældre samt indsatsen over for de svageste så vidt muligt friholdes for besparelser.

Venstre har som klar målsætning at opretholde serviceniveauet på kerneområderne. Derfor vil vi, ligesom i de tidligere år prioritere at begrænse besparelserne på børne- og ældreområdet og i stedet finde besparelserne gennem effektiviseringer.

Venstre ønsker at øge anlægsbudgettet i borgmesterens forslag med otte millioner, så der investeres 142 millioner de næste fire år. Venstre ønsker, at anlægsmidlerne primært anvendes på børn, ældre og trafiksikkerhed. Konkret vil Venstre prioritere renovering af faglokalerne på skolerne, etablering af et demenscenter ved Skovvang samt opgradering af institutionerne i Blovstrød. Hertil kommer bygningsvedligeholdelse, vejforbedringer, nye cykelstier, mv. samt en forskønnelse af facaden og området foran Gladgården i Lynge.

Der er en række projekter, som vi i Venstre betragter som need-to-have og ikke nice-to-have, hvis vi fortsat skal kunne levere den høje borgernære service, vi ønsker - med en sikker og velfungerende infrastruktur.

Vi lovede sidste år i forbindelse med ændringen i skolestrukturen, at der også skulle afsættes flere penge, til renovering af specielt faglokalerne. Derfor foreslår Venstre, at der afsættes flere penge end i borgmesterens forslag, og at de afsættes tidligere. Vi skal samtidig også hurtigere i gang med at udbygge daginstitutionerne i Blovstrød. De er nedslidte og dækker slet ikke det behov, som boligudbygningen vil medføre.

På denne bagrund håber Venstres byrådsgruppe på et godt samarbejde med det øvrige byråd om kommunens budget 2017-2020, til gavn for borgerne i Allerød.