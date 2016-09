Der skal laves en cykel- og gangtunnel under KOngevejen for at øge trafiksikkerheden, mener Erling Petersen. Foto: Allan Nørregaard

Udbygning af institutioner og Blovstrøds undergang

Debat Allerød - 21. september 2016 kl. 12:46 Af Erling Petersen, medlem af byrådet for Blovstrødlisten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blovstrødlisten vil gå til budgetforhandlingerne med forslag om, at der i 2017 afsættes midler til igangsætning af udbygningen af daginstitutioner i Blovstrød. Med den tilflytning, der forventes de kommende år i Ny Blovstrød, bør der allerede nu tænkes på at planlægge byggeri af nye institutioner samt renovere de nuværende. Eller erstatte dem med nye, da de er slidte.

Byrådet bør måske overveje, om der skal bygges en daginstitution tilsvarende den, der er bygget i Ravnsholt. Vi skal som byråd sikre, at der er institutionspladser til de familier, der forventes at tilflytte Ny Blovstrødområdet, så de kan tilbydes en plads i nærområdet straks fra indflytningstidspunktet. Lejerbo forventer, at de første boliger af i alt 100 er klar til indflytning i foråret 2018.

Byrådet bør derfor allerede nu planlægge udbygningen af daginstitutioner i Blovstrød samt udbygning af Blovstrød Skole, så vi er parate til at modtage de nye elever, der tilflytter området. Det vil være for sent først at gå i gang med at afsætte midler i 2018- budgettet.

Blovstrødlisten ønsker også, at der i forbindelse med byggeriet Ny Blovstrød tænkes på sikker skolevej. For at få en sammenhæng mellem det nuværende Blovstrød og Ny Blovstrød foreslås, at der bygges en cykel- og gangtunnel under Kongevejen, så børnene og beboerne fra begge bydele kan komme sikkert til og fra skole og idrætsfaciliteter. De to bydele vil så også komme til at hænge bedre sammen og blive til en helhed.