Tvivlen om Blovstrødlisten hersker lidt endnu

Kære Erling Petersen. I et debatindlæg, som fortsættelse af min dialog med Gitte Damgård fra Blovstrødlisten skriver du til mig: »Blovstrødlisten vil gøre dig opmærksom på, at der ikke er sket serviceforringelser i denne byrådsperiode«. Dette med henvisning til service på plejecentrene.

Men: der er i byrådsperioden sket rammebesparelser, og der er reduceret i normeringerne i ydertimerne på plejecentrene. Sidstnævnte betyder, at personalet kan være ekstra belastet i nogle perioder, og at det kan føre til, at borgerne på plejecentrene i nogle situationer, for eksempel i den aktuelle debat, kan komme til at vente på et bleskift.