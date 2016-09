Send til din ven. X Artiklen: Tak og lov for at demokratiet lever endnu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tak og lov for at demokratiet lever endnu

Debat Allerød - 21. september 2016 kl. 12:54 Af John Jensen, Nye Borgerlige, byrådsmedlem og formand for KIU Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Radikale og Nye Borgerlige ligger landspolitisk langt fra hinanden. Det kommer tydeligt til udtryk i et debatindlæg fra lokale, Radikale medlemmer.

Det er helt korrekt, at Nye Borgerlige ønsker et opgør med den urimelige boligskat, som gør, at hårdt arbejdende borgere kommer til at betale skat af allerede beskattede penge. Det er korrekt, at Nye Borgerligere ønsker et opgør med blandt andet flygtningekonventionen, da den på ingen måde er nutidig og tidsvarende. Det er korrekt, at Nye Borgerlige ønsker, at migranter og ikke danske statsborgere skal sikre egen forsørgelse for at få lov til at blive i Danmark indenfor to år.

På det kommunale plan må det konstateres at håbefulde ord som »vi kan lykkes og skal lykkes« nok ikke rigtig passer i den rigtige verden. Politik drejer sig ikke om tro, håb og kærlighed. Politik drejer sig derimod om fakta og klare prioriteringer. Det er Radikales demokratiske ret at prioritere yderligere udgifter til migranter frem for kernevelfærd. Det er radikales demokratiske ret at gå på kompromis med kvaliteten af vores børns indlæringsmuligheder. Det er ikke en politisk prioritering, Nye Borgerlige støtter.

Kigger vi på de reelle politiske fakta, så må det konstateres, at Allerød Kommune er hårdt ramt af migranter, der har svært ved at kende forskellen på dit og mit. Vi må konstatere, at den generelle integration ikke på nogen måde er en succes, uagtet at der bruges enorme summer og ressourcer blandt andet via integrationshuset.

Det eneste positive, der lige nu kan siges om migrantsituationen, er, at prognoserne siger, at der kommer færre til vores kommune (hvilket hurtigt kan ændre sig). Det er netop derfor tankevækkende, at Radikale sammen med blandt andet borgmesteren ønsker at bruge endnu flere penge på området.

At Radikale så ligeledes støtter op om en useriøs og ikke realistisk målsætning om, at 33 procent af migranterne skal være i ordinært arbejde efter et år, når landsmålet ligger på 50 procent efter tre år (som ligeledes heller ikke er realistisk), vidner om, hvilken uvirkelig verden Radikale arbejder ud fra.

Tak og lov for demokratiet og Radikales ret til at føre den politik, de mener er rigtig.