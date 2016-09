Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Ingen tvivl om hvor Blovstrødlisten står

Ingen tvivl om hvor Blovstrødlisten står

Debat Allerød - 09. september 2016 kl. 09:52 Af Erling Petersen, Blovstrødlisten

Kære Henriette Gedde, Blovstrødlisten vil gøre dig opmærksom på, at der ikke er sket serviceforringelser i denne byrådsperiode på det område, som Gitte Damgård har omtalt i et læserbrev og i henvendelsen til formanden for Sundheds- og Velfærdsudvalget. Dette er bekræftet af formanden for udvalget. Så du er på den forkerte banehalvdel i denne sag. De ældre kan få mere pleje for de samme penge, hvis politikerne tør prioritere.

Blovstrødlisten ønsker, at vores ældre skal have en god pleje og omsorg. Hvis du ikke har bemærket det, havde Blovstrødlisten et punkt på Økonomiudvalgets dagsorden den 16. august, hvor vi foreslog at »udgift til rengøring en gang om ugen af kommunens flygtningeboliger bør spares - skal i stedet foretages af beboerne i flygtningeboligerne - skal flygtninge have mere rengøring end vores ældre?«.

Men Dansk Folkeparti, Konservative, SF og Socialdemokraterne stemte alle imod forslaget, så flygtningene vil fortsat have bedre forhold end vores ældre.

Blovstrødlisten gør fortsat indsigelse mod, at kommunen rengører på vores flygtninges fællesarealer, køkken og toiletter en gang om ugen, da vore ældre, der er visiteret til rengøring, kun kan få tildelt rengøring hver anden eller tredie uge. Det syntes Blovstrødlisten ikke er rimeligt overfor vores ældre borgere.

Havde vi prioriteret anderledes og brugt midlerne fra rengøringen til vores flygtninge på mere pleje til vores ældre på plejehjemmene, kunne det omtalte problem måske have været undgået.

Blovstrødlisten vil også til budgetforhandlingerne foreslå, at der afsættes midler til plejehjemmene, så det ikke fremover er plejepersonalet, der skal stå for anretning af frokost og aftensmad, men som tidligere hvor det var køkkenassistenter. Efter at vi får maden udefra, er det plejepersonalet, der påtager sig denne opgave. Plejepersonalet bør efter Blovstrødlistens opfattelse alene tage sig af pleje og omsorg af de ældre.