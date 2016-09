Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Hvor langt rækker 50 kroner om dagen?

Debat Allerød - 15. september 2016 kl. 14:54 Af Thomas Kjeldsen og Gitte Damgård, Facebookgrupperne »Sikker i Blovstrød« og »Sikker i Allerød Kommune«

Der har det sidste stykke tid været meget heftig debat, mange holdninger og udmeldinger fra privat og politisk plan, omkring hvad der driver tyveri og indbrud. Vi mener, at det ligeledes er klogt at kigge efter årsager og virkningssammenhæng i forhold til det, der sker i Allerød og Blovstrød. Både i butikker og i private hjem.

Vi er ikke i tvivl om, at puslespillet med hensyn til disse ting består af mange brikker, der skal vendes og analyseres. Brikkerne skal kigges på enkeltvis, men samtidig også ses som en sammenhæng i det store puslespil.

Hvor langt rækker 50 kroner om dagen? I vores dejlige område bor mennesker, der har et rådighedsbeløb på cirka 50 kroner om dagen pr voksen. Og for de asylansøgere, der er blevet afvist, er det nul til ni kroner om dagen. Disse mennesker er vores naboer i Center Sandholm eksempelvis.

En del af disse mennesker er her i området i et kort stykke tid, idet Center Sandholm agerer modtagecenter. Det er her, den første registrering hos politiet finder sted, og det er her, at asylansøgere opholder sig i den første tid. Andre mennesker opholder sig i længere tid i Center Sandholm. Fælles for dem alle er, at de skal videre i asylsystemet. I det tidsrum de opholder sig i Center Sandholm, kan disse mennesker ikke have job og ikke tjene penge.

Endvidere så er transport ikke gratis for en asylansøger, men skal betales af lommepengene. Så hvor langt rækker pengene så? En standard zonebillet fra Center Sandholm til Allerød Station koster 24 kroner hver vej. En standard zonebillet til København koster 84 kroner hver vej.

Vi oplever, at cykler forsvinder i vores område. Vi oplever, at flasker snuppes fra carporte med videre. Vi oplever, at kroner og ører i et vist omfang er det, der forsvinder, når der er indbrud. Er der en årsagssammenhæng mellem disse hændelser og det faktum, at man disponerer over nul til 50 kroner i lommepenge om dagen?

Fra politisk plan disponerer man over midlerne til at skabe bedre rammer for trygheden af borgere i Allerød Kommune. Samtidig bør Allerød Kommune være mere aktiv med at støtte op om Center Sandholm og være lydhør over for de behov, som Center Sandholm-beboerne har.

Vi appellerer til, at der fra politisk plan søsættes dialog og handling i samarbejde med Center Sandholm. For at finde langtidsholdbare løsninger der skaber tryghed for borgere i Allerød Kommune.

Sikker i Blovstrød mødtes for nylig med ledelsen i Center Sandholm, og en masse gode ideer udsprang omkring, hvordan vi som naboer kan hjælpe hinanden. Dette vil vi arbejde videre på med konkrete tiltag i den kommende tid.