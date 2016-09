Flygtninge giver mange ekstraudgifter

I indeværende år betyder den en ekstra udgift på cirka 23 millioner kroner eller 155.405 kroner pr person. Ser vi på den fireårige budgetperiode, er det cirka 41,7 millioner kroner, der er tale om. Det er mange penge, som skal findes andre steder i budgettet. Eksempelvis, hvor vi bruger mere, jævnfør de kommunale nøgletal. Det er her, at byrådet får den svære opgave med at afveje ønskerne mod hinanden og så vælge.

I budgetforslaget skrives der under strategien for modtagelse og integration af flygtninge, at der forventes, at mere end 33 procent kommer i beskæftigelse indenfor det første år. Hvis det skulle lykkes, vil det give en besparelse på cirka otte millioner kroner pr år. Lad os håbe, at det lykkes.