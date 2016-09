Miki Dam Larsen og Socialdemokraterne mener, det er en dårlig ide at spare svømmeundervisningen væk. Foto: Allan Nørregaard

Er det en god prioritering at spare svømning væk?

Debat Allerød - 21. september 2016 kl. 12:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Miki Dam Larsen (S), gruppeformand og 1. viceborgmester

Fra dette skoleår er det slut med svømmeundervisning til alle kommunens skoleelever. Pengene til buskørsel er sparet væk, og eleverne fra Lynge Skole og Skovvangskolen får derfor ikke længere svømmeundervisning. Besparelsen på 240.000 kr. besluttede det lille byrådsflertal (Konservative, Venstre, Blovstrødlisten, DF og Lea Herdal) få måneder inden, de også besluttede at bruge 25 millioner på et varmtvandsbassin, et »dryland« og en tennishal.

Er det en fornuftig prioritering? Nej, det mener vi socialdemokrater ikke. Uden svømmeundervisning i skolerne er forældrene er henvist til private tilbud, når deres børn skal lære at svømme. Vi ved godt, hvilke børn i vores kommune der fremover ikke længere lærer at svømme. Det er dem, som fremover må sidde på bassinkanten, når de bliver inviteret med vennerne til fødselsdag i svømmehallen. Det er dem, som ikke (trygt) kan hoppe i vandet sammen med de andre i Donsedammen. Det er dem, som vælger at blive hjemme.

Derfor er det uden for min forståelsesevne, at man vil spare sølle 240.000 kroner årligt på svømmeundervisningen, når man holder besparelsen op mod de nye udgifter, som borgmesterens lille flertal gerne påtager sig med de nye luksusprojekter.

Et eksempel: Alene udgiften til blot at opvarme og rense vandet i det nye varmtvandsbassin er væsentlig større, end de penge vi sparer ved at droppe tilskuddet til svømmeundervisning af en hel årgang af skoleelever. Resultatet er, at de ressourcestærke forældre betaler de godt 1800 kroner, en sæson koster i Sigma. De andre må klare sige selv. Var det virkelig det, vi ville?

Med til historien hører, at den nye privatskole har prioriteret svømmeundervisning til deres elever. Borgmesterens flertal har valgt at fyre nogle lærere og pædagoger i vores skoler til at betale for kommunens tredje(!) svømmehal.

Jeg under brugerne af varmtvandsbassinet det godt. Men flertallet i byrådet har jo end ikke undersøgt behovet for bassinet, eller hvad det koster at bygge og drive. De har ikke undersøgt, om vi med fordel kunne samarbejde med andre kommuner, så vi udnyttede vores fælles kapacitet bedre? De har bare besluttet det.

Så ja, der er forskel på, hvad vi prioriterer i byrådet, og det har en konkret betydning. Der skal ikke herske tvivl om, at Socialdemokraterne prioriterer børn og ældre før nye luksusprojekter. Vi går derfor til de kommende forhandlinger med målet om at genindføre svømmeundervisningen og investere i vores børn, skoler og plejehjem før andre spændende anlæg.