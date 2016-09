John Køhler kritiserer det oplæg til budget, som borgmesteren præsenterede ved et borgermøde onsdag aften. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Budget giver børn, skoler og ældre laveste prioritet

Debat Allerød - 09. september 2016 kl. 10:22 Af John Køhler, byrådsmedlem (Lokallisten Allerød-Sjælsø)

Når man lytter til borgmester Jørgen Johansens gennemgang af budgetforslaget for Allerød Kommune, skal man huske, at de egentlige prioriteringer ikke handler om ord. Det er gratis at tale om strategisk balance med videre.

Det er meget vigtigere at se på, hvad der rent faktisk bliver foreslået krone for krone. Jørgen Johansens egentlige prioriteringer fremgår af borgmesterens anlægsbudget og af den allerede indgåede aftale om et varmtvandsbassin til 10 millioner kroner (som meget vel kan blive dyrere).

Årene 2017 og 2018 er de vigtigste i borgmesterens budget, fordi det er de to sidste år, der skal besluttes i denne byrådsperiode. For disse år har Jørgen Johansen prioriteret børn, skoler og ældre lavest.

Bruttoinvesteringerne med tillæg af varmtvandsbassinet fordeler sig således i borgmesterens budget:

Kultur og idræt 36 procent, teknik og plan 36 procent, Ældre med videre 15 procent, børn og skoler 14 procent.

Varmtvandsbassinet bevilges i 2016, men kan først gennemføres i 2017 og 2018. Bassinet er derfor en del af den politiske prioritering for disse år. Da varmtvandsbassinet af V og K ønskes placeret ved svømmeklubben er det primært en idrætsinvestering.

Et kommunalt anlægsbudget skal ruste kommunen til at løse de fremtidige opgaver med høj kvalitet. Det gælder ikke mindst på børne- og skoleområdet, som byrådet i enighed har udpeget som det vigtigste for, at sikre en attraktiv kommune, der kan tiltrække nye borgere.

Men netop på de områder er Allerød udfordret. Der er således i år med stor succes etableret en privatskole og en privat daginstitution. Desuden vokser antallet af ældre og flygtninge meget hurtigt. Derfor kan det undre, at borgmesteren og et snævert flertal i byrådet prioriterer kultur og idrætsområdet forud for børn, skoler og ældre.

Man kan med rette spørge, om borgmesterens budget skal sikre de Konservative et godt valg snarere end at fremtidssikre Allerød kommune.