Blovstrødlistens selvmål

Debat Allerød - 09. september 2016 kl. 09:50 Af Henriette Gedde, byrådsmedlem (S) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerød: Gitte Damgård fra Blovstrødlisten har i et brev til Sundheds- og Velfærdsudvalget og i et debatindlæg kritiseret omsorgen på plejecentre, hvor hun ud fra et konkret eksempel påpeger personalets manglende tid til for eksempel skiftning af ble hos en ældre medborger.

Hun citerer en pårørendes datter: »Er ikke i tvivl om, at personalet gør hvad de kan. Men kære politikere, det er simpelthen ikke et værdigt liv for min far, ej heller for personalet«.

Jeg er enig med Gitte Damgård. Der er sparet alt for hårdt på vore plejecentre. I debatindlæg har jeg peget på dette, og som medlem af Sundheds- og Velfærdsudvalget har jeg kæmpet imod mange forslag til besparelser.

Blovstrødlisten er i byrådet med i det lille flertal, der står bag de sidste års budgetforlig og har dermed i høj grad del i ansvaret for status på plejecentrene med serviceforringelser til følge.

Det bliver interessant at følge Blovstrødlistens ageren i de kommende budgetforhandlinger. Foreløbig ser det ud til, at Gitte Damgård på listens vegne har begået et flot selvmål.