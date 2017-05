Zoos plagede elefantmor har fået sin elefantbaby

- Det skete lidt overraskende midt i nat, så vi ved ikke mere lige nu, siger Jacob Munkholm Hoeck.

Kungrao fik i 2013 år sin første unge, der desværre døde kort efter af en herpesvirus.

Den lille nye unge er den 13. elefantunge født i Zoo siden 1970.

Hunelefanter er drægtige i 22 måneder, og Kungrao har da også været lige oppe over i ugevis.

Så sent som tirsdag skrev Zoo på sin hjemmesiden, at Kungrao fik varme bade for at lindre hende.

- Hun får en del vand i kroppen under drægtigheden, og det samler sig i ødemer under bugen. Vi kan lindre ubehaget lidt med det varme vand, skrev dyrepasser Charlotte Vestergaard på hjemmesiden.

Derudover har Kungrao været igennem et motionsprogram, så hun kunne være i bedst mulig form til fødslen.

- Her op mod fødslen er det vigtigt, at Kungrao bevæger sig meget og får ekstra daglig motion. Fødslen er en hård omgang, så jo bedre form hun er i, jo lettere kommer det til at gå, skrev Charlotte Vestergaard og fortsatte:

- Vi får dem til at gå fra den ene ende af anlægget til den anden, og meget gerne op og ned ad bakken også.