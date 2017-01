Yngre læger: Vi kender ikke det reelle omfang af lægemangel

Hos Yngre Læger håber man, at Lægedækningsudvalget kommer med nye nationale analyser for lægemanglen.

Onsdag formiddag præsenterer Lægedækningsudvalget sine planer for at sikre en mere ligelig fordeling af speciallæger.

Og her håber formanden for Yngre Læger, Camilla Rathcke, at anbefalingerne er baseret på nye analyser af lægemanglen, der går ud over de tal, der er kendt i forvejen.

- Min grundlæggende holdning er, at vi bliver nødt til at få lavet en analyse på nationalt hold af, hvad der er den reelle efterspørgsel, og ikke bare de her udbudsprognoser, siger hun.

I dag foretager Sundhedsstyrelsen hvert tredje år de såkaldte udbudsprognoser på antallet af læger i de kommende år. Men prognoserne er ikke tidssvarende og tager ikke højde for efterspørgsel, mener Camilla Rathcke.

- Udfordringen i den model er, at man ikke tager hensyn til, hvad efterspørgslen er i praksis, hvad er efterspørgslen på hospitalerne og hvad er efterspørgslen fra andre brancher.

- Det håber vi, at man har drøftet i Lægedækningsudvalget, siger hun.

Ifølge hende vil en national analyse af både udbud og efterspørgsel betyde, at man får mere langsigtede svar på, hvor der reelt kommer til at mangle læger.

Eksempelvis er der i dag mangel på læger i Nordjylland, hvilket har betydet forslag om at øge optaget af lægestuderende på Aalborg Universitet.

Men det forslag bør baseres på fremtidige beregninger på efterspørgslen, mener hun.

- Jeg kan godt forstå (at man ønsker at øge optaget red.). For vi ved, at det betyder en del, at man er fra et område, for at man bliver i området og forankrer sig.

- Men igen er vi en situation, hvor vi ikke bare kan blive ved med at øge optaget, hvis vi ikke ved, hvad efterspørgslen er, siger hun.