Yngre Læger vil dele tiden mellem hospitaler og praksis

- Det her med, at alle hele tiden skal forholde sig til sin karriere og sit arbejdsliv, kan umiddelbart udfordre, hvor hurtigt man køber praksis.

Når de yngre læger står færdiguddannede og klar til at beslutte, hvor de første sten i karrieren skal lægges, er det for mange af dem svært at overskue købe sig ind i en almen praksis.

- Det gør, at det med at slå sig ned og købe en praksis for de næste 30 år er en rimeligt angstprovokerende beslutning for nogle, fordi man binder sig, siger formand for Yngre Læger Camilla Rathcke.

Derfor synes hun, at "det er spænende tanker, de gør sig i Nordjylland", hvor der onsdag foreslås en model, hvor klinikker på sygehusene med almenmedicinere skal tage over for en del af de alment praktiserende lægeklinikker. Forslaget skal afhjælpe problemet med lægemangel i nogle områder i Danmark.

For Yngre Læger er det dog vigtigt, at de almene praksisser stadig eksisterer.

Derfor ser man optimalt, at man deler lægernes tid mellem sygehusene og de almene praksisser ude i kommuner, så lægerne får øjnene op for livet som selvstændig med egen praksis.

De Praktiserende Lægers Organisation (PLO) er dog ikke begejstret for Region Nordjyllands forslag. De ser det som et forslag, der ultimativt går ud på at sløjfe almene praksisser.

- Muligheden for regionsklinikker findes allerede i dag med den sundhedslov, der kom for tre år siden.

- Så jeg kan ikke se, hvad nyt det her bringer, andet end at man ønsker og overtage alment praksis helt, og det synes jeg er skidt for borgerne, siger formand for PLO, Christian Freitag.

Der findes da også allerede i dag regionsklinikker på sygehuse flere steder i landet. En del af dem drives af Falck Healtcare og har i stort omfang formået at tiltrække læger.

Alligevel mener Christian Freitag, at der er farer ved at droppe de lokale lægepraksisser.

- Praktiserende læger har den her kontinuitet og de lange forløb med borgerne, som borgerne er glade for, og som gør, at de kommer mindre på sygehus, siger han.

Samtidig frygter han, at mange patienter vil opleve at få længere til lægen.