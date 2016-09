Yderområderne udsultes for lange uddannelser

Ved at sprede uddannelser over hele landet som i Norge og Sverige bliver der skabt flere job, viser rapport.

Det fremgår af en rapport fra organisationen Danmark på Vippen, der offentliggøres om få uger.

Kim Ruberg, næstformand for Danmark på Vippen, kalder det "en sygdom" kun at stile mod større koncentrationer.

- Udviklingen er en trussel mod den producerende del af erhvervslivet, som står for 80 procent af nettoeksporten - og som ofte ligger væk fra de større byer. De har brug for, at der også er uddannelsesmiljøer omkring dem, siger han til Politiken.

Danmark på Vippen presser på over for regeringen for at få Danmark til at gå samme vej som Norge og Sverige.

Her er uddannelsespladser over en årrække ved politiske beslutninger blevet spredt ud fra de store byer. Det har skabt mere lokal beskæftigelse, fremgår det af undersøgelsen.

Uddannelsesminister Ulla Tørnæs (V) erkender, at der er brug for en større spredning. Dog ikke i form af store flytninger af uddannelsesinstitutioner.

Men regeringen er på vej med en bevillingsreform med en ændring af det taxameter, som i dag betaler de videregående uddannelser efter princippet: Flere studerende, flere kroner. Den reform skulle gerne skabe mere geografisk spredning.

- Vi har hidtil alene haft fokus på kvantitet gennem taxametret. Det vil vi gerne ændre, så der også ved betalingen er fokus på kriterier som uddannelsens relevans og kvalitet - og altså på at sikre, at der er mulighed for at tage uddannelse andre steder end inde i store byer, siger Ulla Tørnæs til Politiken.