Yahya Hassan tilstår skud: Jeg frygtede for mit liv

- Det var en meget tilspidset situation. Jeg blev utrolig bange og utryg. Jeg blev bange for mit liv. Hvad kunne de her personer finde på, siger Yahya Hassan.

Det var af frygt for sit liv, at Yahya Hassan skød mod en 17-årig mand 20. marts ved Kappelvænget i det vestlige Aarhus.

Han fortæller om episoden, at han helt umotiveret blev tildelt flere knytnæveslag i hovedet, da han var på vej ud af et pizzeria.

Ifølge Yahya Hassan var der tale om flere mænd, som forsøgte at trænge ham op i en krog.

Digteren var to dage før blevet overfaldet, og her brækkede han blandt andet sit håndled og et kraveben.

Flere af de personer, der passede ham op ved pizzeriaet, genkendte forfatteren fra overfaldsepisoden få dage før.

Yahya Hassan fortæller, at han anskaffede sig pistolen efter overfaldet.

Han er tidligere blevet overfaldet, ikke med skydevåben, men med andre våben, fortæller digteren.

- Jeg er blevet jagtet med knive, større sabler og ting og sager. Jeg endte med at blive kørt ned og næsten slået ihjel, siger Yahya Hassan.

Anklager Lars Petersen har i retten vist to videoklip af skudepisoden i marts. Videoerne er optaget med 12 sekunders mellemrum af den 17-årige mand, som Yahya Hassan skød i foden.

Den ene video, der efterfølgende blev lagt på YouTube, viser en presset Yahya Hassan, der råber "Jeg pløkker dig" flere gange.

Lars Petersen vil vide, hvorfor det tilsyneladende er Yahya Hassan, der er den aggressive part og trækker pistolen.

- Jeg trygler og beder voldsmanden lade mig være. Jeg fortæller, jeg er bange, at jeg er knækket. Jeg gør alt, hvad jeg kan, for at undgå en konfrontation, siger Yahya Hassan.

Han henviser til, at han på den første optagelse, som også er afspillet i retten, tydeligt siger, at han føler sig utryg og beder den 17-årige forsvinde.

Yahya Hassan siger samtidig, at han tre gange på to måneder blev udsat for angreb. Også digterens mor har været udsat for at få stukket ild til sin lejlighed, fortæller Hassan.

- Jeg føler ikke, jeg har fået den beskyttelse, som enhver borger i et retssamfund har krav på.

- Det kan godt være, jeg har været lidt for smart i en fart. Men i bund og grund har jeg bare skrevet en digtsamling og prøvet at engagere mig i samfundsdebatten, siger Hassan.

Yahya Hassan var under beskyttelse af Politiets Efterretningstjeneste efter et overfald på hovedbanegården i København i 2013.

Men han frasagde sig frivilligt beskyttelsen i maj 2015, da han bekendtgjorde, at han stillede op til det kommende folketingsvalg for partiet Nationalpartiet.