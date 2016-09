Yahya Hassan kan prøveløslades om otte måneder

Det var en lettet Yahya Hassan, der modtog dommen på et år og ni måneders fængsel ved Retten i Aarhus. Det fortæller digterens forsvarer, Michael Juul Eriksen. Dommen betyder, at Hassan kan blive prøveløsladt om otte måneder.

Digteren Yahya Hassan anker ikke dommen på et år og ni måneders fængsel for skud mod 17-årig.

Yahya Hassan er godt tilfreds, selv om han er idømt fængsel i et år og ni måneder for at have afgivet skud mod en 17-årig mand.

- Hvis dommen var to et halvt år eller tre års fængsel, som anklageren havde forlangt, så havde vi nok anket den, siger Michael Juul Eriksen til Ritzau efter domsafsigelsen ved Retten i Aarhus.

Her blev Yahya Hassan dømt for at have løsnet tre til fem skud mod en 17-årig mand i Aarhus-forstaden Hasle 20. marts.

Hassan har siddet varetægtsfængslet siden 21. marts. Dommen betyder, at han snart kan blive prøveløsladt.

- Dommen betyder, at han er ude om otte måneder og kan komme på udgang om en måned, siger Michael Juul Eriksen.

Han henviser til, at der normalt kan ske prøveløsladelse, når to tredjedele af straffen er afsonet. Det vil den være om otte måneder.

Dommen fremkaldte da også lettelse hos Yahya Hassan, der i retten var iklædt mørk habit og sorte, spidse sko.

- Han blev meget glad og sagde til mig, at den modtager vi da, fortæller Michael Juul Eriksen om digterens reaktion, da dommer Bodil Ruberg havde læst dommen op.

- Det år fra eller til kan gøre en stor forskel på, om man kan komme videre. Og den her dom gør, at vi nu kan se en snarlig ende på det, siger Michael Juul Eriksen.

Retten afgjorde, at Yahya Hassan skal forblive varetægtsfængslet, indtil han begynder afsoningen af dommen. Den kendelse har forsvareren kæret.

Sagens anklager, senioranklager Lars Petersen fra Østjyllands Politi, havde bedt om mindst tre års fængsel.

Alligevel finder han dommen rimelig.

- Man har lagt vægt på, at der var formildende omstændigheder. At skyderiet var fremprovokeret af den forurettede (den 17-årige, der blev ramt af skud i foden), og at Yahya befandt sig i en oprørt sindstilstand.

- Når det er det, der er lagt vægt på, så synes jeg, at dommen er i et leje, hvor den er rimelig, siger Lars Petersen.

Han har endnu ikke taget stilling til, om dommen skal ankes. Det har han nu 14 dage til at tænke over i samråd med statsadvokaten.

Han medgiver, at det har været en speciel sag.

- Alene det, at I står her, gør den speciel, siger han med henvisning til kødranden af journalister, der vil vide, hvad han mener om dommen.

- Og så er det heldigvis heller ikke hver dag, vi har en sag om skydevåben i det offentlige rum, som der har været tale om her, siger han.