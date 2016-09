Yahya Hassan er lettet efter dom

Lettelsen skyldes, at Retten i Aarhus har frifundet ham for bevidst at ville såre en 17-årig dreng med pistolskud.

I stedet er han dømt for at besidde pistolen og for på hensynsløs måde at have udsat andre for livsfare.

Resultatet er blevet ubetinget fængsel i et år og ni måneder. Og det et godt stykke fra påstanden fra senioranklager Lars Jørgen Petersen om fængsel i tre år.

Efter dommen siger senioranklageren til TV2 News, at anklagemyndigheden ikke kan være utilfreds med afgørelsen.

Hassan har været varetægtsfængslet siden 21. marts. Og retten har afvist at løslade ham i forbindelse med fredagens dom.

Det normale er, at Kriminalforsorgen løslader en dømt på prøve, når to tredjedele af straffen er afsonet.