X Factor-Sarah på vej mod Folketinget for Enhedslisten

Afstemningen betyder, at den kontroversielle kandidat Jonathan Simmel, der tidligere har talt om væbnet revolution, havner nederst på listen. Han får plads nummer 21 på listen.

Enhedslisten har i dag 14 medlemmer af Folketinget, og partiet står i meningsmålingerne til en lille fremgang. Men det er langt fra nok til, at Jonathan Simmels plads vil give valg.

På årsmødet har Jonathan Simmel været centrum for et bittert opgør om håndteringen af den såkaldte vikarsag.

Her måtte han efter nye tvetydige udtalelser om revolution opgive at være suppleant i et halvt år for forsvarsordfører Eva Flyvholm (Ø).

Flere medlemmer mener dog, at partiets politiske ordfører, Pernille Skipper, har udvist dårligt kammeratskab for sin håndtering af sagen, hvor hun klart tog afstand fra Jonathan Simmels udtalelser, efter at han havde trukket sig.

Afstemningen bød til gengæld på glædeligt nyt for Sarah Glerup, som også er kendt fra DR's underholdningsprogram X Factor. Hun får en plads i Østjyllands Storkreds, der ventes at give valg.

Tidligere i år var hun i tre uger vikar for Enhedslistens medlem af Folketinget Pelle Dragsted, da han tog tre ugers selvbetalt orlov fra Folketinget.

Dermed blev hun det første handicappede medlem i kørestol i Folketingets historie. Grundet sit muskelsvind sidder hun i kørestol og trækker vejret gennem en respirator.

32-årige Sarah Glerup er cand.mag. i medievidenskab og til daglig ansat som kommunikationsrådgiver i Enhedslisten.

Enhedslistens årsmøde har denne gang feminisme og ligestilling som tema.

En særlig kvindeliste, hvor de ti øverste kandidater var kvinder og de ti næste mænd, blev dog afvist af medlemmerne.

Men det lykkedes partiet at sikre nogenlunde ligestilling på kandidatlisten. Ud af de 14 pladser, som ventes at give valg, besættes de seks af kvinder.

Øverst på listen i den stensikre Københavns Storkreds står ikke overraskende Pernille Skipper, mens nummer to på listen er Eva Flyvholm.

Det var dog en anden kvinde, der markerede sig som partiets nummer to i medlemmernes urafstemning forud for årsmødet.

Mens Pernille Skipper blev den absolutte topscorer i urafstemningen med 2576 personlige stemmer fra medlemmerne, så tog miljø- og klimaordfører Maria Gjerding andenpladsen med 1990 stemmer.

Hun fik lov at beholde sin kreds i Gladsaxe tættere på børnene, selv om nogle medlemmer ønskede at flytte hende til den mere sikre kreds i Nordjylland.

Maria Gjerding står dog også til at blive valgt, medmindre Enhedslisten bliver halveret ved et kommende valg.