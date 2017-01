Vraget Venstre-mand bliver næstformand for liberale i EU

- Jeg er selvfølgelig glad og stolt over, at det er lykkedes at blive næstformand. Alde i Europa-Parlamentet trænger til nyt blod i sin ledelse, siger Morten Løkkegaard i en pressemeddelelse.

Løkkegaard opnåede ikke valg til EU-Parlamentet i 2014. Men han overtog Ulla Tørnæs' plads, da hun blev uddannelses- og forskningsminister i februar sidste år.

Med posten træder Løkkegaard direkte ind i Alde-gruppens daglige ledelse, som på ugentlig basis lægger linjen for gruppen i EU-Parlamentets arbejde.

- I Alde-gruppen er vi enige om, at vi skal finde fælles europæiske løsninger på de grænseoverskridende problemer.

- Men vi er også forskellige. Og her er det vigtigt, at man kan præge processen tidligt, så vi får klare liberale løsninger, siger Morten Løkkegaard.

I samme forbindelse afgiver Morten Løkkegaard sin post som næstformand i Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) påpeger, at Venstre har en lang tradition for at "arbejde engageret og målrettet for et liberalt Europa".

- Med Morten Løkkegaard i gruppeledelsen er vi sikret både kvalitet og fornyelse, samtidig med at vi kan fortsætte den tradition.

- Ved at være en del af Alde-ledelsen får vi endnu bedre muligheder for at varetage Danmarks interesser i Europa-Parlamentet, siger Lars Løkke Rasmussen i meddelelsen.

Morten Løkkegaard var medlem af parlamentet fra 2009-2014. Men ved valget i 2014 gik Venstre et mandat tilbage, og Morten Løkkegaard blev valgt som 1. suppleant.

Det andet Venstre-medlem i parlamentet, Jens Rohde, tog sit mandat med sig, da han skiftede til De Radikale. De Radikale hører også til Alde-gruppen i EU-Parlamentet.