Voldtægt i Valby-villa - tre mænd er sigtet

Politiet får tre døgn til at skaffe beviser mod to voldtægtssigtede mænd, mens en tredje er blevet løsladt.

- Den ene af de sigtede er blevet løsladt, mens retten har valgt at opretholde anholdelsen i tre døgn for de to øvrige, fortæller anklager Troels Jørgensen.

Rettens afgørelse betyder, at dommeren ikke har fundet det foreløbige bevismateriale i sagen stærkt nok til at varetægtsfængsle de tre mænd.

Dog har dommeren givet politiet muligheden for at efterforske sagen mod to af mændene mere grundigt, uden at de kan være på fri fod. Om tre dage skal sagen så igen vurderes af en dommer.

Troels Jørgensen oplyser, at mandagens retsmøde af hensyn til den videre efterforskning er blevet holdt for lukkede døre. Derfor er han afskåret fra at fortælle om sagens detaljer.

Dog fortæller han, at villaen ikke er kvindens hjem.

Hvad relationen mellem de tre mænd, der er i alderen 39-49 år, og kvinden er, forbliver også en hemmelighed indtil videre.