Voldtægt blev filmet på overvågningskamera

En tidlig lørdag morgen i februar aftalte en mand med en prostitueret, at de skulle have sex i Kødbyen i København.

Fredag blev han i Københavns Byret idømt to og et halvt års fængsel for voldtægt.

Og det var ikke svært for anklagemyndigheden at bevise, at der havde fundet en voldtægt sted.

- Det hele blev filmet af et overvågningskamera, fortæller sagens anklager, Lene Hjorth.

Forbrydelsen fandt sted tidligt om morgenen den 4. februar. Foruden det seksuelle overgreb blev kvinden slået og kastet ned i asfalten, ligesom manden tog kvælergreb på hende.

En gruppe drenge, der var på vej hjem, hørte kvindens råb om hjælp og kom hende til undsætning. En af dem ringede til politiet, som fik manden anholdt.

Lene Hjorth er godt tilfreds med dagens dom, der følger en skærpelse i straffen for voldtægt, som Folketinget vedtog sidste år.

- Efter skærpelsen skal en voldtægt, hvor offer og gerningsmand kender hinanden eller har været i kontakt med hinanden på forhånd, straffes med mindst to og et halvt års fængsel, siger hun.

Den dømte, som er beskyttet af et navneforbud, ankede på stedet dommen til Østre Landsret.