Politiet på Bornholm skred i august sidste år til anholdelse af en dengang 32-årig mand, efter at hans ekskæreste havde anmeldt ham for voldtægt, trusler og vold. Kvinden havde gjort forholdet forbi, hvilket han ikke ville acceptere (arkivfoto)

Voldtægt af ekskæresten giver fængsel i fire år

Den 33-årige mand har været varetægtsfængslet siden august sidste år.

Ved anholdelsen blev han sigtet for voldtægt, trusler og andre forbrydelser. De blev begået over et længere tidsrum forskellige steder i Rønne.

Kvinden havde gjort forholdet forbi, og det ville han ikke acceptere, oplyste politiet dengang om den nu 33-åriges motiv.

Offeret er af landsretten blevet tilkendt en erstatning på 70.000 kroner, hvilket er det samme som i byretten.

Nævningetinget fandt onsdag formiddag manden skyldig i de fleste forhold i det omfattende anklageskrift. Om eftermiddagen er sanktionen derefter blevet fastsat.

Forvaring bruges forholdsvist sjældent som straf. I modsætning til fængsel er der ikke nogen fast udløbsdato.

Betingelsen for at bruge forvaring er, at gerningsmanden anses for at være så farlig for andre, at almindelig fængselsstraf ikke kan forebygge faren.

Onsdag har landsretten imidlertid konkluderet, at fængsel er den mest passende straf til den 33-årige.