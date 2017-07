Voldsomt vejr ruller ind over Danmark

Varm og fugtig luft bevæger sig søndag over Danmark. Det har fået DMI til at varsle om skybrud og torden i hele landet.

- Det første system nærmer sig København, og vi har registret skybrud. Der kommer en portion til ind senere.

- Vi har meget varm og fugtig luft på vej ind over landet. Ude i Nordsøen ligger markant koldere luft og presser nedad. Det giver det vejr, vi har i dag, siger vagthavende hos DMI Steen Rasmussen.

Hos Hofor, hovedstadens forsyningsselskab, får advarslerne selskabet til at varsle danskerne om at passe på.

- For det første skal man selvfølgelig huske at lukke døre og vinduer. Og det er også en god idé at sørge for, at man sikrer kælderen mod vand, siger Lasse Bjerre Sørensen, pressevagt hos Hofor.

Men også når man går ud, skal man være varsom.

- Selv om mange kloakdæksler er sikret, så er der stadig nogle, der kan springe af, hvis der er skybrud og oversvømmelser.

- I København er der også stadig gamle dampkamre, der kan sende varm damp op på gaden. Så det gælder om at passe på, ikke mindst hvis man har børn med ude i regnen, siger pressevagten.

Mens der er god grund til at være deprimeret over sommerens vejr, er der ikke mere grund til at være deprimeret end i så mange andre somre, fortæller DMI's vagtchef.

- Sommeren er egentlig bare normal. Måske lidt under.

- Vi har temperaturer, der ligger et par grader under gennemsnittet, men for nedbøren ligger vi en smule over.

- Hvis man føler, at det har regnet utroligt meget, så kan det skyldes, at der er store regionale forskelle. Eksempelvis har Skagen kun fået 19 millimeter regn i juli, mens Vendsyssel har fået 128 millimeter, siger Steen Rasmussen.