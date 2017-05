Voldsomme mængder regn rammer Sønderjylland

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har man flere stedet målt op til 25 millimeters regn inden for to timer.

Fredag aften meldte DMI, at der var risiko for skybrud. Der er dog endnu ikke oplysninger om, at der har været nedbør i de mængder, oplyser Frank Nielsen.

- Der har været en front inde over, der nærmest har delt Jylland i to. For kigger man op langs Lillebælt, så vil man opleve, at der stort set ikke har været noget nævneværdigt regn, siger han.

Lørdag meldes der om en dag med temperaturer mellem 13 og 18 grader. I hele landet vil solen formentlig vise sig, men der er også risiko for regnbyger og skyer.