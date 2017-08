Voldsoffer fik blackout: Husker intet om blodigt overfald

En 36-årig nordjyde, der nær blev slået ihjel under et drikkelag på en landejendom nord for Frederikshavn, husker intet om det voldelige overfald.

- Jeg fik en sjus, og derefter husker jeg intet, indtil jeg vågnede op fra koma mange dage efter, forklarer offeret.

Han blev fundet forslået og livsfarligt kvæstet i en sort varevogn en oktoberaften sidste år.

Manden havde pådraget sig tre kraniebrud og en hjerneblødning og lugtede stærkt af benzin.

Politiet formoder, at han efter overfaldet blev slæbt ud i varevognen, fordi han skulle brændes af.

Man har rejst tiltale for forsøg på manddrab mod to mænd på henholdsvis 41 og 48 år.

Men den 36-årige har ikke været til megen hjælp for politiet i forsøget på at finde frem til, hvem der stod bag det blodige overfald eller et muligt motiv.

Manden fortæller, at han var kørt ud til den 48-åriges landejendom for at fejre, at han havde fået et job i Finland med at reparere skibsmotorer.

Han beskriver den 48-årige som en gammel ven, der hjalp ham igennem en svær skilsmisse.

Med sig havde han sin brors kone, som han havde mødt på et værtshus kort forinden.

Det skulle vise sig at blive fatalt for den 50-årige kvinde.

For kort tid efter, at den 36-årige blev fundet forslået og kvæstet i varevognen, blev kvinden fundet død på en nærliggende mark.

Politiet formoder, at hun havde taget flugten, da volden brød ud. Under flugten er hun angiveligt faldet og senere død af kulde.

Det 36-årige voldsoffer er ret usædvanligt selv tiltalt i sagen. Politiet mener nemlig, at det var ham, der begyndte slagsmålet ved at slå løs på de tilstedeværende med en flaske.

Det afviser manden med henvisning til sit hukommelsestab.

Han fortæller også, at det har været en "lang og sej kamp" at komme sig efter overfaldet.

- Jeg skulle starte forfra og kunne hverken gå eller spise, fortæller han om forløbet.

På et tidspunkt blev han også frataget retten til at være sammen med sin seksårige datter, da myndighederne mente, det kunne være farligt for pigen, hvis faren igen blev udsat for vold eller repressalier.

Sagen føres som en nævningesag, og der ventes dom til september.