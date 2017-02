Peter Sørensen, cheftræner for superligaklubben Silkeborg IF, afviser at have været voldelig over for sin tidligere hustru. Han fortæller om et konfliktfyldt ægteskab, som var præget af, at hans nu fraseparerede hustru ikke ville lade ham se sine to sønner fra et tidligere ægteskab.

Voldsanklaget fodboldtræner: Ekskone slog og sparkede

Cheftræner afviser at have været voldelig over for ekskone. Det var hende, der var korporlig, siger han.

Træneren fra superligaklubben Silkeborg IF er tiltalt for at have skubbet og væltet sin daværende kone omkuld, mens hun holdt parrets ni måneder gamle datter i favnen.

Men fodboldtræneren afviser at have udøvet nogen former for vold.

- Jeg har råbt højt, jeg har slået hårdt i bordet, jeg har verfet en stol over i et hjørne.

- Men jeg har ikke været voldelig, forklarer Peter Sørensen foran dommeren og de to domsmænd.

Den 43-årige træner siger, at det tværtimod er ekskonen, som har været korporlig.

- Hun har i hvert fald både slået og sparket, forklarer han.

Striden mellem de to skyldes ifølge cheftræneren, at hans daværende kone ikke kunne acceptere, at han gerne ville bevare kontakten til sine to teenagedrenge fra et tidligere forhold.

Striden kulminerede, da kvinden - ifølge Peter Sørensens forklaring - forbød ham at komme med til sønnens konfirmation.

Det endte i skænderi, men der var ingen vold involveret, forklarer Peter Sørensen.

Anklager Sine Cully har fremlagt en mailkorrespondance mellem Peter Sørensen og kvinden fra marts sidste år.

Her skriver Peter Sørensen, at han undskylder for "utilstedelige ugerninger".

Peter Sørensen skriver også, at "voldsudøvelse er en saga blot - både bagudrettet og forudrettet".

Anklageren vil vide, om fodboldtræneren dermed erkender, at han har været voldelig.

Men det afviser fodboldtræneren.

Han satte citationstegn omkring ordet "voldsudøvelse", forklarer han.

At han overhovedet brugte ordet var ifølge Peter Sørensens forklaring for at imødekomme sin daværende kone.

- Hvis jeg ikke erkendte det i en eller anden form, så kunne jeg ikke få et møde etableret, således at jeg kunne se min datter igen, siger Peter Sørensen.

Han forklarer også, at kvinden forlangte, at han skulle testamentere sin formue til hende og deres fælles barn.

Det var en form for afpresning, som fodboldtræneren til en vis grad måtte spille med på for at få lov til at se datteren, forklarer Peter Sørensen.

Ekskonen skal senere afgive forklaring, og retten ventes at afgøre sagen fredag eftermiddag.