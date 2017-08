Voldelige fans afbrød kamp mellem Brøndby og FCK

En vagt faldt til jorden og tog sig til hovedet, og derefter blussede uroen op.

Det skete to minutter inde i kampens overtid, hvor Brøndby kort forinden havde bragt sig foran 1-0, hvilket også blev slutresultatet.

Kampen blev afbrudt, og efter nogle minutters skubben mellem vagter og fans rykkede politiet ind.

Mindst 50 kampklædte betjente bevægede sig ind på grønsværen og placerede sig i en kæde foran tribunen med de urolige fans.

Med cirka 18 minutters forsinkelse besluttede kampens dommer at genoptage spillet, hvorefter de to resterende minutter blev afviklet.

- Det er meget sjældent, at vi må gå ind på stadion, men det var nødvendigt på grund af den voldelige og uacceptable adfærd, vi var vidne til, lyder det i en udtalelse fra Københavns Vestegns Politi.

Ved 21-tiden oplyser politiet, at fire er blevet anholdt. Tre sigtes for vold, mens en sigtes for overtrædelse af våbenloven. Umiddelbart er det ikke klarlagt, om betjente er kommet til skade.

Straks efter opgøret tog FC Københavns direktør, Anders Hørsholt, kraftig afstand fra urolighederne.

- Det er totalt uacceptabelt og pinligt at opleve den slags. Der er ingen undskyldning for at opføre sig sådan eller angribe politi eller andre på stadion.

- Det er en skændsel, og vi vil nu sammen med alle relevante parter gøre vores til at finde frem til dem, der har været involveret, så de får deres straf, siger Anders Hørsholt til FCK's hjemmeside.