Vognmand straffes hårdt for formelt brud på regler

Men Verner Christensen & Søn A/S i Ølgod siger, at det skyldes en misforståelse.

Et mindre vognmandsfirma har fået et hårdt slag af retssystemet. En formel regel om, hvordan oplysninger skal opbevares, er blevet overtrådt.

Reglen er blevet overtrådt mange gange, hvorefter bøderne er lagt sammen i et simpelt regnestykke - og har resulteret i et smæk på 169.000 kroner.

- Det er efter min opfattelse en betænkelig afgørelse. Virkningen kan være, at borgerne holder op med at stole på myndighederne, siger advokat Jacob Forman.

Han er firmaets forsvarer og håber nu på, at Højesteret kan få det sidste ord.

De otte ansatte chauffører hos Verner Christensen & Søn er beskæftiget med al slags lokal kørsel - for eksempel med kartofler, korn, foderstoffer og gylle.

Problemet var, at chaufførerne ikke til enhver tid havde et såkaldt diagram-ark på sig, når de i løbet af en arbejdsdag skiftede fra én lastvogn til en anden.

De lod arket sidde i kontrolapparatet i den bil, de forlod. Og det måtte de ikke.

Forsvareren lægger vægt på, at der alene er sket overtrædelse af en forskrift af ordensmæssig karakter.

- Vognmanden afleverede samtlige de ønskede oplysninger på én gang. Myndighederne fik det, de skulle bruge, og fik mulighed for at kontrollere det, de ville, siger advokat Jacob Forman.

- Det er efter min mening ude af proportioner, at det skal have denne konsekvens, mener han.

Ved kontrollen kunne politiet hurtigt og nemt få adgang til diagram-arkene. De befandt sig i lastbiler få kilometer væk.

Han understreger, at virksomheden intet ville skjule, og at overtrædelsen intet har med færdselssikkerhed at gøre.

- Et grundprincip er, at en sanktion skal afspejle retsbruddet, og det er vi langt fra i dette tilfælde, mener Jacob Forman.

- De her pæne og ordentlige mennesker har mistet tilliden til myndighederne, siger han om sine klienter.

Hos anklagemyndigheden ønsker man ikke at kommentere sagen eller forsvarerens kritik.

For nylig besluttede Højesteret, at betalingen af bøden skal udsættes.

Det skyldes, at Procesbevillingsnævnet er ved at behandle ansøgningen om at indbringe sagen for netop Højesteret.