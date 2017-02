SF's transportordfører, Karsten Hønge, er blandt de politikere, der ønsker at stramme reglerne for cabotagekørsel. Men EU er allerede på vej med nye regler, lyder det fra brancheorganisation. Arkivfoto.

Vognmænd advarer mod dansk enegang om udenlandsk kørsel

Det vurderer brancheorganisationen for den danske vejgodstransport, ITD. Fredag står det klart, at et politisk flertal vil pålægge regeringen at stramme reglerne.

Danmark bør ikke - og vil formentlig slet ikke - få lov til at gå solo i ønsket om at ændre reglerne om den såkaldte cabotagekørsel. Altså når udenlandske lastbiler kører gods internt i Danmark.

Det politiske flertal bestående af DF, S og SF har som mål at bekæmpe det, de betegner som social dumping. Altså at folk arbejder på dårligere vilkår, end der ellers er gældende.

ITD bruger ikke selv begrebet social dumping, understreger organisationens chef for public affairs, Karen Roiy.

Men branchen er enig i, at der er behov for bedre regler for at sikre fair konkurrence.

- Vi er enige i, at reglerne om cabotage er uklare, og derfor bliver fortolket forskelligt i de enkelte EU-lande, siger hun.

- Men Kommissionen har meddelt, at den kommer med et udspil til maj. Et udspil som netop har fokus på en ny definition af cabotage, regulering af hvil i førerhuset, regulering af mindstelønninger og bedre digital kontrol.

Hvis de danske politikere alligevel går efter særlige danske regler, vil Danmark få problemer med EU-Kommissionen, forudser hun.

- Man kan ikke gå enegang, da det er europæiske regler, der gælder på dette område, siger Karen Roiy.

- Politisk kan man gøre en stor indsats for at sikre indflydelse, på de regler der er på vej.

Ud over mere klare regler for blandt andet cabotagekørsel, så branchen også gerne, at der var bedre muligheder for at udnytte de digitale teknologier til kontrol.

Det kan blandt andet være i form af nummerpladeskannere og digitale fragtbreve, sådan som politikerne bag det aktuelle forslag lægger op til.