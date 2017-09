Visitationszone indført i Maribo: Satudarah holder fest

- På baggrund af den spændte situation har politiet vurderet, at der er en øget risiko for, at nogen kan finde på at bære våben i forbindelse med festen, skriver politiet.

Derfor er det besluttet at indføre en visitationszone for at "forebygge eventuelle farlige situationer, der kan være til fare for personers liv eller helbred".

Visitationszonen gælder godt et døgn fra fredag klokken 14.00 indtil lørdag klokken 16.00.

Zonen giver politiet ret til at kropsvisitere alle, der færdes i zonen, uden begrundelse. Det samme gælder ransagning af biler.

Der er i øjeblikket konflikt mellem bande- og rockergrupperinger på Sydsjælland og Lolland-Falster.

Konflikten drejer sig om kontrollen over det kriminelle marked, lød det fra politiet torsdag.