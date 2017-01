Vindmøller blev sat i stå selv om Urd gav masser af vind

Svenskernes importerede mindre strøm under stormen Urd, og det betød, at danske vindmøller måtte slukkes.

Vinden tog godt fat i vindmøllerne hen over juledagene. Men selv om der var optimale forhold for vindmøllerne, måtte flere tvinges i stå.

Da man ikke kan gemme og lagre al den strøm, som vindmøllerne producerer, skal man derfor finde andre lande, man kan eksportere strømmen til eller helt stoppe møllerne.

Ifølge fagbladet bestod problemet i juledagene i, at Sverige beskar Danmarks mulighed for at eksportere strøm ved kraftig blæst. Det tvinger de danske vindmøller i stå.

De svenske elproducenter kan på den måde blive ved med at få penge for strømmen, mens elpriserne i både Danmark og Tyskland er negative.

Danmark eksporterede for fuld kraft til Norge, men det var ikke nok til at undgå tab.

Der er to elektriske forbindelser til Sverige: en fra Nordjylland på 700 MW og en over Øresund på 1700 MW. Da begrænsningerne var størst, havde svenskerne kun åbent for 61 MW over Øresund.

Ifølge en analyse af Paul-Frederik Bach, veteran i elbranchen og i dag selvstændig konsulent, som Ingeniøren har citeret, betød de svenske begrænsninger på strømmen, at så godt som alle de danske havmøller koblede ud under stormen Urd.

Juledagene er generelt dage, hvor der ikke bruges meget strøm, fordi alle virksomheder er lukkede.

Da der samtidig var stor produktion, endte Danmark med, at der under stormen Urd var to døgn, hvor elpriserne gennemsnitlige var negative.

Det sker meget sjældent. Tidligere eksempler er 2013 og 2015.