Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) ønsker at droppe kystnære vindmøller for at spare penge. Det møder kritik fra Vindmølleindustrien.

Vindmølleindustri: Aflyste møller koster os 6000 job

- Det er helt uhørt, at staten har bestilt havvindmøller og på den dag, hvor de tre prækvalificerede efter en meget lang proces afleverer deres bud, så vil regeringen ikke være med til at anvise finansiering af de varer, man har bestilt, siger Jan Hylleberg.

Torsdag udløber fristen for at aflevere tilbud på de kystnære havvindmøller med en kapacitet på i alt 350 megawatt. Havvindmøllerne blev besluttet som del af energiforliget fra 2012 - et forlig Venstre selv er med i.

Men i 2025-planen har Venstre undladt at afsætte penge til de kystnære møller.

Tre konsortier er forhåndsgodkendt til at byde. De tre ledes af HOFOR, Vattenfall samt European Energy. Hver især har de ifølge Vindmølleindustrien brugt tocifrede millionbeløb på at forberede deres bud.

Venstre har imidlertid ønsket at sløjfe beslutningen om vindmøllerne for at gøre regningen for at aflive PSO-afgiften mindre.

Men den beslutning vil koste op i mod 6000 arbejdspladser i vindmølleindustrien, siger Jan Hylleberg.

- De 6000 job baserer sig på beregninger fra blandt andre regeringen selv. Beregningerne viser, at der vil være 6000 job i etableringsfasen, hvis man foretager investeringen som planlagt.

- Det er job, der vil ligge i og omkring de havne og lokalområder, hvor projekterne skulle realiseres. Vi synes, det er super ærgerligt, at man fra regeringens side er indstillet på at ofre de arbejdspladser med henvisning til, at møllerne er grimme, siger Jan Hylleberg.