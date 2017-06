Vindbranche om ny støtteordning: Voldsomt uambitiøs

Men forslaget møder modstand fra Vindmøllebranchen. Her er direktør Jan Hylleberg skuffet over regeringens udspil.

- Vi er nærmest chokerede. De tal, som vi har set, lægger op til en voldsom opbremsning af den grønne omstilling.

- Niveauet de kommende to år svarer til en halvering af de nuværende støtteordninger, og det finder vi voldsomt uambitiøst, siger han.

Han mener, at regeringen er alt for sent ude med en afløser for de nuværende ordninger, hvoraf nogen allerede ophører til februar.

- Det er et eksperiment, som ingen har sat sig ned og kigget på, om det overhovedet kan lade sig gøre i praksis.

- Det er uforståeligt, at man ikke vælger en hurtigere og billigere omstilling ved at bruge den udbudsmodel, som vi eksempelvis kender fra havvind, siger han.

Jan Hylleberg mener, at regeringen vil få meget mere ud af at lave en selvstændig pulje til vindenergi.

Samtidig er han kritisk over for, at der fremover gives et tillæg per produceret kilowatt-time frem for en garanteret minimumpris.

- Så ville man understøtte den styrkeposition, man har i Danmark inden for vindkraft i modsætning til solenergi, hvor størstedelen bliver produceret i Kina.

- Og hvis man samtidig valgte at bruge faste afregningspriser frem for et tillæg per kilowatt-time, så ville investorerne ikke kræve så stor en risikopræmie, og dermed ville projekterne blive billigere, lyder påstanden fra direktøren.

Regeringens oplæg gælder for årene 2018 og 2019. Støtten for perioden fra 2020 og fremefter skal fastlægges i det energiforlig, der skal forhandles til efteråret og afløse det nuværende.