Villy Søvndal: Kan du mærke medvinden Pia?

Villy Søvndals bemærkningen harmonere ikke helt med den lidt vanskelige position SF har haft siden valget i 2015. Klemt af både Alternativet og Enhedslisten har endnu ikke formået at flytte sig meget fra det skuffende valgresultat på 4,2 procent af stemmerne.

SF's formand Pia Olsen Dyhr valgte dog at tale fra medvindspositionen. VLAK-regeringen er ifølge Olsen Dyhr gået i stå, og det giver partierne i rød blok muligheder, mener hun:

- Hvis man ser på, hvad der er sket på de to år siden valget, så er regeringen heldigvis ikke lykkes med ret meget. Så alt i alt er regeringen en succes, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun peger på, at først Venstre-regeringen og siden VLAK-regeringen ikke er lykkes med at gennemføre topskattelettelser, højere pensionsalder, nulvækst i det offentlige forbrug eller en fiskeripolitik "til gavn for kvotekongerne".

- Der ligger et særligt ansvar på os røde partier for at styrke kampen mod ulighed, styrke velfærden, sikre en bæredygtig udvikling og styrke humanismen.

- Det er nu, vi skal vise, at der er et alternativ til regeringen, siger Pia Olsen Dyhr.

Villy Søvndal deltog i pressemødet som SF's spidskandidat ved regionsrådsvalget i Syddanmark.

Og selv om hjertesygdom har holdt den tidligere SF-formand uden af politik i et stykke tid, så var det den velkendte optimistiske Villy Søvndal, der mødte pressen:

- Jeg kan mærke, at der er medvind. I hvert fald lige her (på Amager Fælled, red.). Og jeg håber, at den medvind også bliver SF's. SF har fortjent det, lød det fra Villy Søvndal forud for kommunal- og regionsrådsvalget 21. november i år.