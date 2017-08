Vildfaren kugle ramte sofa i lejlighed på Nørrebro

Tirsdag aften blev der igen skudt i de københavnske gader. Denne gang ramte et skud en balkon, gik videre igennem en dør og endte i en sofa i en lejlighed på Lundtoftegade.

Ifølge politiet var det tilfældigt, at skuddet ramte netop denne lejlighed. Beboeren har intet med bandemiljøet at gøre.

- Klokken 20.32 tirsdag får vi en anmeldelse om, at der er blevet skudt. Da politiet kommer derud, kan vi ikke konstatere, at der er blevet skudt.

- Men onsdag aften kontakter anmelderen os igen, fordi vedkommende har fundet et hul i balkonen. Vores teknikere har i dag konstateret, at der er tale om et skudhul, siger Torben Svarrer.

Han fortæller, at sofaen stod i et tilstødende rum til stuen med balkonen, så det var ikke decideret tæt på, at anmelderen blev ramt.

Onsdag aften blev også en tilfældig familiebil beskudt omkring Mjølnerparken.

De nye oplysninger omkring skyderiet på Lundtoftegade betyder, at der nu er blevet skudt 20 gange i forbindelse med bandekonflikten i København.

Skyderierne skyldes en bandekrig mellem Loyal to Familia og en gruppe fra området omkring Mjølnerparken, Nordvest og Husum.

De mange skyderier har især fundet sted ved Nørrebro, Nordvest og området omkring Tingbjerg.