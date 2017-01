Viggo Mortensen er nomineret til en Oscar for sin hovedrolle i filmen "Captain Fantastic".

Viggo Mortensen og Ryan Gosling skal dyste om en Oscar

Det er berømte og prisbelønnede skuespillere, som Viggo Mortensen er oppe imod i kampen om at vinde verdens mest fornemme filmpris - en Oscar. Det afgøres 26. februar.

Dansk-amerikaneren er kommet igennem nøglehullet for sin præstation i filmen "Captain Fantastic".

Foruden ham er Ryan Gosling nomineret for sin hovedrolle i den romantiske musicalfilm "La La Land". Den er nomineret i hele 14 kategorier. Gosling er kendt fra film som "The Notebook" og "Drive".

Casey Affleck, lillebror til filminstruktør og skuespiller Ben Affleck, har hovedrollen i filmen "Manchester by the Sea", som han er nomineret for.

Derudover er også den tidligere oscarvinder Denzel Washington blandt de nominerede for sin rolle i filmen "Fences".

Den britisk-amerikanske skuespiller Andrew Garfield er nomineret for rollen i krigsfilmen "Hackshaw Ridge", som er instrueret af Mel Gibson.

Viggo Mortensen, som slog rigtigt igennem som Aragorn i "Ringenes Herre", var også nomineret til en Oscar i 2008 for sin hovedrolle i filmen "Eastern Promises".

Han måtte dog se sig slået af Daniel Day-Lewis i "There will be Blood".

I 2015 modtog Viggo Mortensen den danske Æres-Bodil for sin alsidige og eksperimenterende karriere.